Ahora es Vanessa Paradis, la exesposa de Johnny Depp, quien sale a su defensa

Los últimos meses no han sido fáciles para Johnny Depp, quien se encuentra enfrascado en una batalla legal contra su exesposa Amber Heard, la cual ha derivado en una nueva denuncia que el actor ha hecho contra una publicación británica. A lo largo de su enfrentamiento contra Heard, Winona Ryder -con quien tuvo un sonadísimo romance hace un par de décadas- y Penélope Cruz, que ha trabajado a su lado, han alzado la voz en su favor. Esta vez es su exesposa y madre de sus hijos, Vanessa Paradis, quien ha salido a su defensa, poniendo un alto a als especulaciones que pudieron darse en los últimos años.

Ha sido durante la demanda que el actor ha interpuesto contra el grupo propietario del tabloide The Sun, News Group Newspapers, y su editor ejecutivo Dan Wootton, por un artículo del 2018, que Vanessa ha enviado un mensaje a la corte. En su declaración como testigo, la también actriz declaró: “He conocido a Johnny por más de 25 años. Fuimos pareja por 14 años y criamos a nuestros dos hijos juntos. A lo largo de estos años, he sabido que Johnny es amable, atento, generoso y una persona y padre no violento. Nunca fue violento o abusivo conmigo”.

Debido a las restricciones de la pandemia, la audiencia se llevó a cabo a través de una videollamada, en la que los abogados de Depp quisieron también incluir la declaración de Winona. La actriz que tuvo una comentada relación con Johnny en los 90’s, hizo estos comentarios en el caso de Heard contra Depp, apuntando: “No puedo concebir las acusaciones. Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo conmigo para nada”.

El juicio de Heard y Depp ha tenido que ser postpuesto por la pandemia. Aunque se esperaba que el enfrentamiento comenzara el 25 de marzo, ante lo sucedido, no será sino hasta el 7 de julio que se dé por iniciado este proceso legal que tanto ha dado de qué hablar. Ante la difusión que ha tenido el caso, el juez ha anunciado ya que parte de la evidencia será analizada en privado. En un giro inesperado en lo sucedido, los dos actores se han acusado de agresión y abuso físico, con una serie de audios publicados por distintos medios en los últimos meses. Desde su separación en el 2016, la expareja se ha visto enfrentada.

