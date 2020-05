Yadhira Carrillo pasó su cumpleaños visitando a su esposo en prisión

El pasado 12 de mayo, Yadhira Carrillo celebró su cumpleaños número 47. Sin embargo, este año sin duda alguna ha sido un tanto diferente. Y es que es la primera vez que la actriz festeja su día especial estando lejos de su esposo, Juan Collado, quien desde julio de 2019 se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y hasta donde la actriz acudió justo en el día de su cumpleaños, tal y como lo hace cada semana, para llevarle comida y asegurarse que se encuentre bien.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

A su llegada al centro de reclusión, la actriz fue abordada por los medios de comunicación que se encontraban en el lugar, quienes la cuestionaron acerca de su cumpleaños y la forma en la que la pasaría este año, en medio de la complicada situación que vive su familia y de la emergencia sanitaria que enfrenta el país. En un acto de sinceridad, Yadhira admitió que si bien, este año será distinto, las lecciones que le han dejado las experiencias de los últimos meses son aún más valiosas. “Todos (mis cumpleaños) son diferentes, todos. Y es muy bueno que aprendas que en la vida vas de paso y que hoy puedes tener y mañana no tienes”, aseguró a los microfonos del programa Suelta la Sopa.

Por otro lado, la actriz habló de su suegra, quien también pasó su primer Día de las Madres lejos de su hijo y sabiendo que se encuentra en medio de una complicada situación. “Está muy triste, pobrecita, está muy triste mi suegra por no poder venir, todas mis cuñadas, mis hermanas, todo el mundo que no pueden venir, sí se siente una tristeza brutal en la casa, en casa de Juan y él ahí adentro una tristeza tremenda", señaló.

VER GALERÍA

Dando lecciones de prudencia, Yadhira Carrillo prefirió mantenerse al margen de la situación familiar de Juan Collado, luego de que se le cuestionara sobre la manera que ha afectado su situación legal a la madre de sus hijos menores y por ende, a sus retoños, limitándose a reiterar su incondicional apoyo para su marido. “No hablo de esos temas, no tocó jamás esos temas, solo decirte que estoy aquí con él y estaré siempre donde él esté, en las condiciones que él esté. Siempre estaré para apoyarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo y el tener o no tener, es lo de menos", aseveró.

Desde el momento en el que Juan Collado ingresó al reclusorio, la actriz se ha mantenido al pie del cañón. No faltando a las visitas y siempre dando la cara por su marido, creyendo fielmente en su inocencia. De hecho, Yadhira no ha perdido la esperanza y mantiene su fe puesta en que pronto podrá estar en casa al lado de su marido.

VER GALERÍA