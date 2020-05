Ana Brenda Contreras se sincera y revela lo que busca en el amor

Ana Brenda Contreras siempre ha sido una mujer que tiene muy claros sus objetivos, ya sea en su carrera o en su vida personal. Es por eso que cuando se trata de hablar del amor y específicamente de las características de la persona a quien decida entregarle su corazón, la actriz no piensa más en príncipes azules y mucho menos los idealiza. En realidad, la artista va más allá de la fachada y busca ciertas cualidades más personales y profundas que puedan empatar con su personalidad y metas a futuro.

Así lo reveló durante una entrevista virtual con el programa La Hora ¡Hola!, de ¡HOLA! TV, en donde de forma muy abierta habló de lo que busca en una persona a la hora de querer entablar una relación. “No me gusta decir que mi hombre ideal sería así o asado, pero me gustaría que entendiera lo que hago, que compartiera conmigo momentos en la vida, familiares, de pareja y también ciertos momentos que yo pudiera hacer lo que yo hago, y que esa persona también pudiera trabajar, creo que para mí sería un balance padrísimo”, dijo la actriz de forma muy sincera.

Sin embargo, Ana Brenda reconoció que no se trata de buscar al hombre perfecto, sino de aprender de las personas que van llegando a tu vida. “Ya no sueño, ya no hago lista de nada, y no por eso significa que uno se conforme, pero vas aceptando y trabajando lo que se te presenta en la vida y le sacas el lado padre y el positivismo”, señaló entre risas.

Al ser cuestionada sobre si su corazón se encuentra ocupado, la actriz prefirió guardarse los detalles, dando una respuesta un tanto ambigua, pero dejando en claro que se encuentra muy bien. “Estoy feliz, estoy tranquila, estoy contenta… ya no vivo anunciando si hay posibilidades, si estoy disponible o no estoy disponible, porque puede que estés soltera pero no estás disponible, y también se vale… me gusta vivir mi vida y mi trabajo”, comentó la actriz con una sonrisa pícara en los labios.

Finalmente, la actriz dejó en claro que tenga o no una pareja, su único objetivo en la vida es ser feliz con lo que hace y con lo que tiene en la vida, haya un galán o no. “Una meta para mi es ser feliz, punto. Con lo que sea que eso conlleve”, dijo de forma tajante, “Yo creo que obviamente los tiempos han cambiado y no es fácil para muchas mujeres como yo, que somos mujeres jóvenes, trabajadoras, que nos toca ser como las pioneras de demostrarle todo el mundo que como mujer, ya no necesariamente tienes que cumplir ciertas cosas en la vida… lo que quiero en la vida es ser feliz”, agregó.

