Michelle Salas revela las razones por las que se fue de México

A pesar de que toda la familia de Michelle Salas vive en México y de que pasó en el país la mayor parte de su infancia y adolescencia, desde hace más de 12 años la influencer ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Estos Unidos, escapándose, cada que su agenda se lo permite, a su país natal para visitar a su madre, Stephanie Salas, y a su bisabuela, Silvia Pinal. ¿Pero cuáles fueron las razones que la impulsaron a dejar el nido y establecerse en otro país?

En una reciente entrevista, la hija mayor de Luis Miguel habló de cómo fue que tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos, admitiendo que fue su padre quien la animó a hacerlo. “Me fui de México a los 18 años porque mi papá vivía en Los Ángeles, entonces como que llegó un momento en el que me dijo: ‘mira las cosas están muy feas en México y tal’, y en verdad como que yo llevaba ya toda mi vida ahí y me pareció como una buena oportunidad mudarme a Estados Unidos”, dijo la también modelo durante una charla virtual en el programa Encerrados con Yimina.

La bisnieta de Silvia Pinal también contó cómo fue que decidió establecerse en Nueva York -donde actualmente reside-, una ciudad de la que en un principio salió huyendo, luego de haber pasado una temporada viviendo ahí. “Me quedé en L.A. muy poquito, luego me fui a New York a estudiar a Parsons, y luego regresé a L.A., porque New York era demasiada ciudad para mí, estaba como medio chica, no conocía a nadie, inmadura… como que yo decía: ‘este monstruo es demasiado para mí’ y me regresé a L.A., y luego me regresé a Nueva York, o sea es una ciudad que siempre me ha llamado”, confesó.

Actualmente, Michelle Salas pasa sus días de confinamiento en su casa en Nueva York, desde donde se ha mantenido en contacto con sus millones de seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo sus mejores consejos de belleza, salud y hasta cocina. Sin embargo, el hecho de estar lejos de su familia durante esta temporada la tiene un poco preocupada, sobre todo porque recientemente su bisabuela tuvo que ser hospitalizada, luego de haber sufrido una caída que le provocó una fractura de cadera.

“Obvio (me preocupé mucho), yo los últimos años y lo que tengo de recuerdos, siempre he sido muy cercana a ella y como que trato siempre de estarla llamando, o de estar al pendiente, entonces en el momento en el que te dicen que le pasó algo y tú estás tan lejos, es como que te da una cierta impotencia que es muy fuerte”, dijo en una entrevista con el programa Sal y Pimienta, admitiendo que desearía estar cerca de su familia.

