‘Paciencia, paciencia’: Tienes que ver a Stormi en su momento más encantador

En estos días de quedarse en casa, los retos en redes sociales son una forma divertida de pasar el tiempo y las celebridades no han perdido la oportunidad de sumarse a algunos. Kylie Jenner quiso participar en uno de estos desafíos virales, aunque más bien la protagonista fue su pequeña Stormi. La empresaria puso frente a su nena un gran tazón de chocolates y le dijo que podría tomar algunos, una vez que ella regresara del baño. "¿Vas a esperar a mamá? Espérame y tomaremos tres", dijo la joven mamá a su hija, quien respondió con un tierno 'Ok'. La tentación era muy grande y seguramente la espera le pareció eterna a Stormi, pero ella resisitió el antojo y tal como lo acordó, no tocó los dulces mientras su madre no estuvo. "Paciencia, paciencia", decía una y otra vez le niña con su adorable vocecita. Finalmente, luego de aguardar unos instantes, Kylie regresó y por fin su hija pudo disfrutar las golosinas. "Oh por Dios, tenía que participar en este reto", escribió la celeb en su Instagram al compartir el video, dejando ver lo conmovida y admirada que estaba ante la reacción de su nena. Kim Kardashian, hermana de Kylie, comentó la publicación y confesó que sus pequeños probablemente no hubieran podido resistir la tentación. "¡Dios mío, qué perfecto! ¡Este no sería el caso con Chi! O especialmente de Saint", señaló. Tal y como lo ha dicho su tía, no cualquier niño habría podido esperar pacientemente como lo hizo Stormi, haz click abajo para verla.

