Evaluna Montaner y el emotivo mensaje a la mamá de Camilo Echeverry

Orgullosa de su nueva etapa como mujer casada, Evaluna Montaner disfruta al máximo cada instante junto a su amado Camilo Echeverry, siempre agradecida y dispuesta a dar muestra del inmenso amor que tiene por sus seres queridos. Y es que con el paso del tiempo, la joven ha afianzado una linda relación con la familia de su esposo, especialmente con su madre, la señora Lia Correa, quien más allá de ser su suegra se ha convertido en una de sus mejores cómplices, razón por la cual le dedicó un lindo mensaje en el que hace evidente el inmenso cariño que le tiene, y no solo por las atenciones que le ha brindado, sino también por “compartir a su hijo”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el sentimiento a flor de piel, Evaluna hizo pública la dedicatoria y felicitación a su suegra por la llegada del Día de las Madres, una fecha tan especial que sin duda sirvió de pretexto para recordarle lo mucho que la quiere. “Feliz día mi suegrita. Te amo y te extraño tanto mamacita @liacorreayepes…”, escribió la joven en las primeras líneas de su mensaje, el cual ilustró con una fotografía en la que aparecen las dos abrazadas y sonrientes frente a la cámara, presumiendo de la gran cercanía que mantienen, equiparable a la de una madre con su hija.

Y es que la presencia de la señora Lia ha sido tan importante para Evaluna, que ahondó en sus palabras para expresarse al respecto, recordando los bellos detalles que la mamá de su esposo ha tenido con ella. “Gracias por hacer los mejores cariñitos. Por cocinarme cositas que normalmente no me gustan para que me gusten hechas por ti (y siempre lo logras). Y por encima de todo: gracias por compartirme a tu hijo”, finalizó la hija de Ricardo Montaner de lo más simpática, poniendo en alto este sentimiento que hoy define su relación.

VER GALERÍA

De la misma forma, Camilo no contuvo la emoción e hizo llegar a su mamá una bella dedicatoria, en la que sacó a flote algunos de los bellos recuerdos de su infancia junto a ella, cuando solían hacer pijamadas con fogata. “Algo de lo que nunca me enteré es que ustedes se inventaban esas pijamadas para que no nos enteráramos que nos habían cortado la luz y el gas por falta de pago…”, recordó el joven con simpatía y nostalgia a la vez, confesando que incluso repasar esos años de su infancia lo conmovió tanto que tuvo ganas de romper en llanto.

Tras la emotiva carta que Camilo dedicó a su mamá, Evaluna reaccionó sorprendida, pues a la par de dar un “me gusta” a la publicación, escribió un breve comentario que llamó mucho la atención de los fanáticos. “Wow amor. Wow”, escribió ella, quien día con día da muestra de la felicidad que la invade como recién casada, motivada por celebrar estas fechas junto a su gran familia. Del mismo modo, Evaluna dirigió unas palabras a su mamá, Marlene Rodríguez, a quien sorprendió con un par de fotos del día de su boda, aprovechando para reiterarle que simplemente es “la mejor de todas”.

VER GALERÍA