Marysol Sosa y su esposo dan la bienvenida a su nuevo bebé, el primer nieto varón de José José

En medio de la pandemia que atraviesa México y el mundo, Marysol Sosa y su esposo Xavier Orozco dieron la bienvenida, el pasado 8 de mayo, a José Patricio, su segundo hijo y el que hubiera sido el primer nieto varón del cantante José José. Aunque se esperaba que el pequeño llegara al mundo a finales de mayo, el parto de la intérprete se tuvo que adelantar debido a que presentó algunos problemas de salud, sin embargo, tanto la feliz madre como el recién nacido se encuentran en excelente estado de salud en estos momentos.

Así lo reveló la misma Marysol en una entrevista con la revista TVNotas, en donde habló de cómo fue el momento de la llegada de José Patricio y cómo se encuentran ella y su bebé. “Fue todo muy sorpresivo, pero gracias a Dios todo salió bien y el nene ya está con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesárea, pero aquí estamos”, dijo la menor de los hijos que el ‘Príncipe de la Canción’ tuvo con la actriz Anel Noreña.

Marysol también dio algunos detalles sobre la salud de su bebé, asegurando que nació en perfectas condiciones y listo para comenzar a conocer el mundo. “Pesó 2 kilos 750 gramos y midió 51.5 centímetros”, dijo. “La calificación que le pusieron los doctores fue 9. En cuanto nació, empezó a llorar y eso fue un gran alivio, porque quería decir que sus pulmones ya se habían desarrollado casi por completo. Estuvo en incubadora unas cuantas horas, ya después lo retiraron y me lo subieron a la habitación, y hasta ahorita ha estado muy bien”, señaló.

Por otro lado, la cantante de 38 años explicó las razones que llevaron a sus médicos a tomar la decisión de adelantar su parto, siempre procurando no poner en riesgo la vida de la madre y el pequeño. “Se me desarrolló una diabetes gestacional, me la detectaron en abril y primero me dieron cambio de dieta y una pastilla para controlar todo, así estuve los últimos 15 días, y cuando regresé al chequeo, los niveles de azúcar no habían bajado como querían los doctores. Entonces en el último ultrasonido que me hicieron, ya había cumplido los ocho meses, estaba corriendo la semana 36, pero lo bueno es que el bebé venía como adelantado dos semanitas, entonces decidieron mejor que ya viniera al mundo, y míranos, estamos felices los tres”, reveló.

La actual emergencia sanitaria que enfrenta el país ha impedido que la familia pueda conocer en persona al nuevo integrante, incluso Elenita, la hermanita mayor de José Patricio, por lo que se han valido de la tecnología para presentar al bebé. “Me duele mucho no tener a Elenita aquí, porque me gustaría que ya lo viera. En cierta forma, no sé si la palabra resignación sería la más acertada, pero pues ahorita con todo esto del Covid-19 no se puede tener visitas. Agradezco que Xavier esté aquí conmigo y también agradezco a mi suegra, quien me está cuidando a Elena. Ahorita ya a toda la familia le avisamos y hemos tenido las videollamadas”, comentó.