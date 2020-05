'Estuvo denso', Vadhir Derbez sobre cómo es su relación con Aislinn y José Eduardo

En días pasados, Aislinn y José Eduardo Derbez mantuvieron una charla virtual muy divertida, la cual compartió el actor en su canal de Youtube, en la que entre anécdotas, se tomaron un momento para hablar de su hermano Vadhir Derbez, compartiendo algunos detalles y secretos del joven artista, quien en ese momento no podía contrastar los comentarios de sus hermanos, pues no se encontraba disponible. Sin embargo, Vadhir se ha tomado el tiempo para reaccionar a la plática que tuvieron sus hermanos y se ha encargado de aclarar algunos de los reveladores puntos que Aislinn y José Eduardo dieron a conocer.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En el comentado video, Aislinn y José Eduardo reconocieron que en ocasiones se unían para molestar a Vadhir, algo que el guapo actor confirmó en su clip, confesando que en ocasiones no la pasó muy bien. “Eran los más bullies. Es normal que los (hermanos) grandes molesten al más pequeño, pero que el pequeño y la más grande se junten para bullear al de en medio… estuvo denso”, expresó el artista.

Y es que además de la confesión de los hermanos, también aprovecharon para contar algunos detalles íntimos de Vadhir, como su impuntualidad y su gusto por las apps para encontrar pareja, algo que se tomó con muy buen sentido del humor, demostrando que entre él y sus hermanos no existe más que pura camaradería y cariño. “Yo pensé que iba a estar un poquito más denso, o sea tenía un poquito de miedo, pero me gustó. O sea, me ventanearon unas cosas que no quería que ventanearan…”, dijo el actor al terminar de ver el video, que por cierto le sacó algunas carcajadas al recordar las aventuras que ha vivido al lado de ellos.

VER GALERÍA

Sin embargo, Vadhir prometió que se vengaría de sus hermanos, por lo que adelantó que pronto hará sus respectivos videos en los que hablará de los secretos más íntimos de José Eduardo y Aislinn. “Me ventanearon bastante, pero se los prometo: después me voy a juntar con José Eduardo y luego con Ais, y les va a tocar a ustedes, se los digo. Les va a tocar su ventilada, porque también se me sus trapitos, les voy a sacar sus trapitos al sol, porque así que ustedes digan: ‘que blancas palomitas son’, no, no, no”, dijo.

Sin duda alguna, la relación que mantienen Vadhir, Aislinn y José Eduardo es una de las más divertidas, algo que quedó en evidencia en el reality show que protagonizaron durante su viaje a Marruecos, en donde además de quedar al descubierto que son una familia como cualquier otra, a pesar de que todos son muy famosos y de que en ocasiones no se pueden ver tan seguido como quisieran, siempre serán muy unidos.

VER GALERÍA