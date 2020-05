Desde el corazón, Angelina Jolie dedica un emotivo tributo a su madre

Madre de seis niños, Angelina Jolie sabe bien lo que es la maternidad, pero la actriz ha confesado que en algún momento llegó a dudar si sería capaz alguna vez de entregarse a esa faceta de forma tan completa. Mientras los últimos años no han sido fáciles, ante la separación de Brad Pitt y los constantes acuerdos de custodia, Angelina confiesa que lo más duro que ha pasado ha sido la pérdida de su madre. Marcheline Bertrand falleció en el 2007 después de una dura batalla contra el cáncer, la cual inspiró a Angelina a tomar medidas contra esta enfermedad. 13 años después de su partida, la actriz ha reflexionado sobre su madre a través de un sentido tributo.

“Perdí a mi madre en mis treintas. Cuando me acuerdo de esos momentos, veo lo mucho que su muerte me cambió. No fue de repente, pero tanto cambió dentro de mí. Perder el amor y calor de una madre, el abrazo gentil, es como que alguien te arranque la cobija de protección”, la actriz escribió para el New York Times.

Angelina abrió su corazón como pocas veces, y rememoró sus primeros años de vida. “Cuando mi padre tuvo una aventura, le cambió la vida. Puso su sueño de una vida en familia en llamas. Pero, ella seguía amando ser madre. Sus sueños de ser actriz se desvanecieron cuando se encontró, a la edad de 26, criando a dos hijos con un ex famoso que siempre dejaría una sombra sobre su vida”, escribió la actriz que ha logrado consolidar los sueños que su madre no logró conseguir en vida, “Después de su muerte, encontré un video de ella actuando en un corto. Ella era buena. Todo era posible para ella”.

Con su madre siempre como guía, en algún punto Angelina se tatuó en la muñeca una W en honor a la canción Winter de los Rolling Stones, que su mamá le cantaba cuando era niña, “Mientras la W se desvanecía en mi mano, también lo hizo el sentimiento de hogar y protección. La vida ha tomado muchas vueltas. He tenido mis propias pérdidas y he visto mi vida tomar una dirección diferente. Y me ha dolido más de lo que jamás hubiera imaginado”.

Después de recordar a su madre, Angelina también quiso rendir tributo a otras mamás. “Este Día de las Madres, pienso en las mamás refugiadas que he conocido, viviendo en pobreza y desplazamiento. Todas comienzan la aventura de la maternidad con la promesa de hacer todo lo posible para proteger a su hijo. Dejar su vida en la raya si es necesario. Y si es vencida y silenciada, pocas cosas son más trágicas. La voluntad de esas mamás refugiadas por sobrevivir, algunas veces por sus hijos, las ha llevado a creer que ‘una madre es la persona más fuerte de la tierra’. La suavidad de su piel es engañosa. Es una fuerza impulsada por el amor y la lealtad. No hay nadie que resuelva más problemas. Cuando solo tiene amor para dar, eso se derrama desde su alma”.

