Michelle Renaud de su maternidad: 'La complicación más grande fue cuando me divorcié y tuve que aprender a soltar'

La carrera de actriz le ha dado a Michelle Renaud grandes satisfacciones en su vida, pero ha sido su papel de madre lo que sin duda la ha llenado más en términos personales. Junto a su hijo Marcelo, quien el pasado mes de marzo celebró su cumpleaños número tres, la protagonista de La Reina soy yo disfruta plenamente de su maternidad, no obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues en el pasado tuvo que lidiar con una situación difícil: su divorcio de Josué Alvarado, padre de su pequeño. Sincera, la estrella de telenovelas habló de cómo dicha separación repercutió en la dinámica que hasta entonces conocía como mamá.

Este domingo Michelle celebró por tercer a ocasión el Día de las Madres, una fecha muy especial para ella, pues siempre deseó convertirse en mamá. "Sin duda empecé a vivir al cien por ciento el día que nació mi bebé, siempre he tenido una vida muy afortunada y he sabido agradecer lo que tengo pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional”, confesó la actriz en entrevista con el diario El Universal. “Me tiene enamorada, me hace valorar cada día de mi vida y estoy aprendiendo con él, me ha enseñado a ser más paciente, a entender a que todos estamos aprendiendo en esta vida”, continuó la actriz.

Michelle debutó como madre el 12 de marzo de 2017, meses después de haberse casado con su entonces novio Josué, con quien había mantenido una relación de varios años. No obstante, las cosas en su matrimonio no salieron como esperaban y en mayo de 2018 dieron a conocer -en ¡HOLA!- su separación de común acuerdo. Dicha decisión fue difícil para la actriz en distintos aspectos, pero sin duda uno de los de mayor peso fue el hecho de que tendría que lidiar con una nueva dinámica de convivencia con su pequeño Marcelo.

"La complicación más grande fue cuando me divorcié, tuve que aprender a soltar y aprender a confiar, porque como madre siempre quieres tener el control de todo lo que hace tu hijo y de pronto ahora cada quince días se tiene que ir Marcelo con su papá y tienes que respetar que allá son las reglas del papá, el tiempo del papá y saber que ahora está con él y aunque le marco más de tres veces al día, tienes que aprender a soltar”, confesó la actriz a dicho diario.

La intérprete, que actualmente se encuentra feliz disfrutando de su noviazgo con Danilo Carrera, habló hace unos meses de las razones por las que su matrimonio con el padre de su hijo no funcionó. “A veces cuando estás tan enamorado permites cosas, los dos permitimos cosas y de pronto no teníamos la madurez para tener una relación tan larga”, contó en diciembre en entrevista con Jorge Van Rakin para el programa Hoy. “Era conflicto, amor, conflicto, amor, éramos codependientes uno del otro y era una relación muy tóxica”, explicó entonces. Fue por ello, que en un gesto de gran madurez y responsabilidad, Michelle y Josué decidieron separarse en el mejor de los términos, y conservando una relación amistosa y cordial por el bien de Marcelo.

