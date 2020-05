A unos días de su partida, Verónica Castro recuerda a su madre con un emotivo video

Luego de la lamentable partida de Doña Socorro Castro Alba, madre de Verónica Castro, ocurrida el pasado 24 de abril, la actriz se había mantenido alejada de las redes sociales y de la vida pública en general. Sin embargo, la artista ha retomado por un momento la actividad para recordar a su mamá en un día por demás emotivo y sensible para ella, pues será la primera vez que Verónica no celebre el Día de la Madre al lado de Doña Socorro.

A través de su perfil de Instagram, la protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje compartió un lindo video en el que es posible observar a la madre de la actriz, muy guapa como siempre y hablando de su experiencia como madre. “Estoy mucho muy agradecida con mis hijos, con todos, los que nunca me han dado un dolor de cabeza, todos han estudiado y han salido adelante. Estoy muy orgullosa de ellos”, se puede escuchar decir a Doña ‘Coco’ -como era llamada en su familia cariñosamente-, al inicio de su mensaje.

La también madre del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro expresó su orgullo por sus hijos, demostrando el gran amor que sentía por ellos y agradecida siempre por tenerlos a su lado. “Ese agradecimiento no lo puedo pagar con ninguna otra cosa más que tenerlos en mi corazón, en mi pensamiento. A mi Padre yo le doy muchas gracias todos los días, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del perpetuo socorro… les pido mucho por mis hijos, que me los cuiden y me los protejan”, finalizó.

Junto al emotivo video, la actriz compartió un mensaje en el que agradeció a todos aquellos que le han enviado sus condolencias y mensajes de apoyo, en medo del difícil momento de duelo que enfrenta su familia, aprovechando también para enviar felicitaciones a todas las mamás. “Mami. Gracias a todos. Feliz día de las madres”, escribió Castro como descripción para su video.

En febrero de este año, tanto la actriz como su hermano José Alberto habían compartido con los medios de comunicación que Doña Socorro se encontraba delicada de salud y que incluso había tenido que ser hospitalizada por una insuficiencia renal que por fortuna libró. Además, Verónica Castro dio a conocer en una posterior entrevista con Galilea Montijo para el canal LatinUs, que esa fue una de las razones por las que había decido retirarse, pues quería enfocarse en darle la mejor calidad de vida a su mamá.