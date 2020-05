'Yo ya presentía que te tenía en mi pancita', la tierna confesión de Galilea Montijo a su hijo Mateo

Acostumbrada siempre a estar frente a las cámaras y a ser ella quien lleva la conducción cuando trabaja en la televisión, Galilea Montijo ha recibido una especial sorpresa de parte de su hijo Mateo, fruto de su relación con el empresario Fernando Reina. Y es que el pequeño se ha puesto en los zapatos de su famosa mamá y le ha hecho una entrevista por demás emotiva a la presentadora, en la que de forma muy sincera habló de cómo vive su maternidad.

Fue durante un segmento del programa Hoy, que Mateo charló con su mamá, desde la intimidad de su hogar y de una forma relajada. Fue ahí que la también actriz reveló a su pequeño, algunos de los momentos más emocionantes como su mamá. “Yo ya presentía que te tenía en mi pancita, pero no estaba muy segura. Y cuando nos lo confirma el doctor a tu papá y a mí, fue una emoción tan grande, tan grande, porque yo tenía muchas ganas de tenerte, yo te soñé muchos años y el día que me dijeron ya te tenía en mi pancita, no te puedo describir la felicidad que sentía, o sea, no te lo puedo explicar”, contó Galilea ante la mirada curiosa de su hijo.

El pequeño continuó indagando sobre la dulce espera de su mamá, por lo que de forma muy tierna le preguntó: “¿Qué sentiste la primera vez que me moví en tu pancita?”, a lo que la presentadora de Pequeños Gigantes respondió: “La primera vez que te moviste en mi pancita…. ¡No tienes idea!”, dijo muy emocionada. “De repente sentía como una especie de calambrito. Haz de cuenta, para que te lo imagines, como un pececito, parecías como un pececito, te movías de un lado a otro, es una sensación padrísima… Lo que más disfrutaba cuando yo te tenía en mi panza era cuando te movías”.

La presentadora continuó hablando de cómo comenzó a comunicarse con su hijo, incluso antes de su nacimiento, a través de la música y de los sentidos, una confesión que emocionó mucho a su pequeño. “Era muy extraño, pero de repente te empezabas a mover y para mí era una sensación de saber que ahí estabas, que me escuchabas. Te ponía música de mar y te calmabas. Y luego te la quitaba y te movías, porque te gustaba esa sensación…. De lo que más disfruté de tu embarazo fue cuando tu te movías, me encantaba esa sensación”, explicó la guapa tapatía.

Sin duda alguna, Galilea Montijo es una madre muy entregada, que procura siempre tener a su pequeño a su lado, incluso cuando está trabajando. Es por eso que en ocasiones, cuando el pequeño no asiste a la escuela o en vacaciones, Mateo llega a tener algunas apariciones en los programas en los que trabaja su mamá, robándole toda la atención con su carisma. Además, la conductora también asume su rol materno con los dos hijos mayores de su esposo, Alexis y Claudio, a quienes el empresario tuvo en una relación anterior.

