Camila, hija de Raúl Araiza, cuenta cómo se lleva con la novia de su papá: 'Le he platicado mil cosas' La joven de 23 años reiteró el respeto que tiene hacia su padre y habló de su cercana relación con la psicóloga

De lo más entusiasmado, Raúl ‘El Negro’ Araiza abraza esta etapa de su vida en la que el amor ha llamado a su puerta, disfrutando al máximo de su romance con la psicóloga del programa Hoy, María Amelia Aguilar. Y es que tal acontecimiento no podía resultar mejor, pues además de todo, el conductor de televisión cuenta con el apoyo incondicional de su familia, algo que sin duda lo llena de orgullo por la transparencia con la que además se ha manejado tal circunstancia. Precisamente, ha sido su hija Camila quien se ha expresado sobre este tema, revelando incluso algunos detalles de cómo transcurre la convivencia con la novia de su papá.

Sin más rodeos, Camila abrió su corazón para opinar de María Amelia, destacando la buena química que observa entre ella y su padre, quien además, asegura, se encuentra de muy buenos ánimos. “María Amelia es una tipaza, la verdad es que creo que es muy afín de mi papá y están muy contentos juntos…”, declaró la joven en entrevista con Las Estrellas. Recordemos que desde que ‘El Negro’ destapó su nueva relación sentimental las preguntas en torno a la manera en que sus hijas asimilaron esta situación fueron inmediatas, aunque hoy es evidente la madurez con la que los cercanos al también actor han asumido los cambios.

Y no solo eso, porque Araiza ha tenido el respaldo de sus seres queridos en todo momento, razón por la cual, según afirma Camila, lo más importante ha sido reconocer el lazo afectivo que hoy mantiene unida a la pareja, que poco a poco comparte de manera pública la estrecha cercanía que mantienen. “La verdad es que eso (la relación) ha sido todo un tema con la familia, pero pues todos nos vamos adaptando y, al final del día, yo que la conozco, creo que es muy buena mujer, creo que tiene una muy bonita familia…”, confesó.

Para ser puntual, la joven de 23 años ahondó en cómo ha sido la convivencia que prevalece entre ella y la psicóloga, quien le ha brindado su tiempo para escucharla y tenderle una mano cuando lo necesita, así lo dijo durante la entrevista, en la que afirmó que el amor ha sido la base principal de lo que surgido. “María Amelia y yo tenemos una relación muy bonita, la verdad es que le tengo mucha confianza, le he platicado mil cosas, me ha apoyado en muchas cosas, entonces se me hace increíble que esté con mi papá…”.

Por supuesto, ha sido gracias a estas experiencias que Camila hoy pone en alto el mayor aprendizaje, y es la gran oportunidad de apostar por la felicidad de sus padres. De hecho, asegura que así como ha ocurrido con su papá, estaría de acuerdo con las decisiones que tomara su madre en este terreno. “Justo es eso, entender que no es tu relación, si tú lo que quieres es ver feliz a tu papá o a tu mamá pues es dejarlo…”, dijo.

