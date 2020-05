Martha Debayle y su impactante llegada a la red de moda

Como muchos famosos, Martha Debayle tomó la decisión de quedarse en casa estas semanas, y aunque ha seguido trabajando puntualmente, eso no quiere decir que no se esté dando un tiempo para despejarse y entretenerse un poco. La locutora se ha unido a la plataforma de moda, Tik Tok, donde ha publicado algunos originales videos, algunos de los cuales ha llevdo también a su Instagram. A mediados de marzo la empresaria arrasó en las redes sociales al compartir su baile junto a su hija Camila, en el que ambas no sólo presumieron su buen ritmo, sino también su innegable parecido físico. "Lo que uno hace por entretener a los hijos", escribió entonces. Ahora, Martha ha compartido nuevos clips en su cuenta, en los que ha mostrado su creatividad y su inigualable estilo. Uno de ellos fue aquel con el que logró hacer divertida la tarea de limpiar su cocina, pues se convirtió en una 'pistolera' para acabar con los virus. Y qué decir de del video en el que imitó perfectamente a Fergie, sacando a relucir su faceta de cantante desfilando de lo más glamurosa por su jardín. Sin duda que esta guapa y carimática mujer tiene todo para conquistar TikTok, da click abajo para verla.

