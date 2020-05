Ariadne Díaz revela por qué ya no es celosa: 'La pasas muy mal' La actriz admitió que aunque en el pasado lo llegó a ser, actualmente los celos no son parte de su vida

Una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo, sin duda es la que han formado Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, quienes han formado una hermosa familia al lado de su pequeño hijo Diego. Es por eso que a menudo, sus seguidores suelen pedirle consejos sobre cómo llevar una vida de pareja estable como la de ella. Tal y como sucedió recientemente, durante un intercambio de preguntas y respuestas con sus fans, en donde la actriz se sinceró y habló sobre su relación de cinco años con el padre de su hijo, específicamente respondiendo a la pregunta acerca de los celos.

Haciendo gala de su sinceridad, la actriz contestó a la pregunta de uno de sus seguidores, quien de forma muy directa la cuestionó: “¿Eres celosa?”. Ariadne no dudó en contestar y aunque admitió que en el pasado llegó a sentir muchos celos, confesó que ha aprendido a controlar ese sentimiento. “No, para nada. Fui celosa cuando era más joven y la pasa uno muy mal. Y parte los celos son como muy tontos… ¡Ay no! ¡qué horror! Nada más de acordarme digo: ‘qué bueno que ya no soy así’”, dijo la actriz en un video compartido en Instagram Stories.

Fue entonces que otro de sus seguidores continuó la charla en ese mismo sentido, pidiéndole algún consejo para lograr una relación duradera y estable como la de ella y Marcus, a lo que la actriz contestó: “La verdad es que no hay de otra que primero estar sano uno. O sea ir a terapia, mejorar lo que sea que te haga estar más estable emocionalmente y mentalmente, y buscar una persona con esa características”.

Entre otras preguntas, la actriz también habló sobre el futuro de su familia, pues fue cuestionada acerca de si ya están pensando darle al tierno Diego un hermanito. “No está en nuestros planes inmediatos, de hecho no sé si vaya a pasar… ya veremos”, comentó la actriz de forma tajante, aunque admitió que de decidir agrandar su clan, le gustaría tener otro niño.

Actualmente, Ariadne Díaz se encuentra disfrutando de su familia al 100, mientras se toma un descanso de los foros de grabación y la vida de estrella de televisión. Sin embargo, la actriz se mantiene cercana a sus fans a través de sus redes sociales, en donde comparte algunos detalles de su vida familiar y va dando actualizaciones sobre el futuro de su carrera, pues sus seguidores no paran de preguntar por su regreso a los melodramas.