Aislinn Derbez revela que su papá no la apoyó en el momento que decidió ser actriz

Aunque actualmente es una de las actrices más reconocidas del cine mexicano y ya comienza a labrar su propio camino rumbo a Hollywood, Aislinn Derbez no tenía planes de seguirle los pasos de su familia. De hecho, la hija mayor de Eugenio Derbez estuvo a punto de no convertirse en actriz y dedicarse a las artes visuales, carrera que estudió en Nueva York. Sin embargo, tras varios años de negarse a la actuación, Aislinn terminó por aceptar que la vida en los escenarios y frente a las cámaras era lo suyo, enfrentándose así con su padre, quien en un principio no apoyó la idea de que su hija le siguiera los pasos.

“Mi papá me regañaba todo el tiempo y me decía: ‘es que tienes que escoger qué tienes que hacer en la vida, tienes que dedicarte a algo’ y yo así de: ‘Pues sí, pero no sé qué quiero, ni qué me gusta”, contó la actriz en una entrevista con el programa Hoy. “No tenía ni idea de lo que yo que quería hacer en la vida, de verdad no tenía idea, pero ni por aquí me pasaba… Como que por un lado tenía un poquito de ganas de ser actriz, pero casi no tantas, porque yo no quería ser igual que mi familia, no quería ser igual que mi papá, quería ser algo diferente y me daba mucho miedo también que me compararan con él, que me criticaran”, expresó.

Presionada por tener que elegir una profesión, Aislinn optó por estudiar artes visuales en Nueva York, donde finalmente se dio cuenta que por más que se negara a convertirse en actriz, al final esa era su verdadera vocación. “Decidí como que siempre me había gustado pintar y me gustaba el arte, me gustaba la fotografía y todas esas cosas, entonces decidí artes visuales en Nueva York. Pero sí llegó un momento en el que de todas maneras, aunque yo estudiaba arte, había algo que no me convencía”, contó.

Tras pasar una temporada en la Gran Manzana, Aislinn decidió que era el momento de hablar con su papá sobre sus deseos de seguirle los pasos, topándose de frente contra la pared, pues a Eugenio no le pareció mucho la idea. “Le hablo por teléfono a mi papá y le digo: ‘papá, creo que ya decidí que sí quiero ser actriz’, para ese entonces yo tenía 22 años, más o menos. Entonces mi papá se vuelve loco y me dice: ‘¿De qué me hablas? Si te estoy pagando una carrera de pintura y escultura, y ahora resulta que quieres ser actriz. Para ser actriz tienes que estudiar y hacer mil cosas. Los actores estudian carreras larguísimas”, relató la joven artista. “En lugar de motivarme me desmotivó… me dijo: ‘No, tienes que ser muy talentosa para ser actriz’”, recordó entre risas.

Afortunadamente, Aislinn Derbez demostró que había nacido para estar frente a las cámaras, algo a lo que no era ajena, pues durante su infancia tuvo algunas participaciones en los programas de comedia de su papá, en donde ya se podía anticipar el nacimiento de una estrella. Actualmente, la actriz se encuentra enfocada en su hija Kailani y en su podcast La Magia del Caos, además del reciente estreno de la última temporada de la serie La Casa de las Flores, entre otros proyectos actorales que tiene en puerta.

