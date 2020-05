Alessandra Rosaldo revela detalles poco conocidos del nacimiento de Aitana

Sin lugar a duda uno de los momentos más importantes en la vida de Alessandra Rosaldo ha sido el nacimiento de su hija Aitana, fruto de su feliz matrimonio con Eugenio Derbez. El tiempo ha pasado y esta pequeña tiene ya cinco años, pero su mamá no olvida cada momento de su llegada. La cantante, que ha descartado ya la idea de escribirle nuevamente a la cigüeña, recordó el día en el que le dio la bienvenida a su niña y reveló detalles poco conocidos de aquel momento.

Alessandra participó en una videollamada grupal con sus ex compañeras de Netas Divinas, en la que entabló una amena plática que abarcó varios temas, entre ellos el de la maternidad. Fue así que la cantante recordó aquel momento en agosto de 2014 en el que recibió a su hija Aitana. "La verdad es que a mí me fue muy bien, sí fueron muchas horas, como 26 horas de labor de parto, pero pude lograr el parto natural”, contó en la charla que fue publicada por Gloria Calzada en su canal de YouTube Puro Glow. “Estuvo mi doula ahí conmigo que fue la que me ayudó a lograrlo si no, yo sola a verdad es que no lo hubiera podido lograr”, recordó.

La integrante de Sentidos Opuestos comentó que en su caso no vivió lo que se ve en muchas películas previo al nacimiento de un bebé, refiriéndose a los gritos, y reconoció que ello fue gracias a la guía de su doula. “No, al contrario, yo logré un nivel de relajación profundísimo y como de meditación porque tomé un curso que se llama hipnoparto que es una técnica justo de relajación y de respiración que te lleva casi a un estado de hipnosis y mi doula me ayudó a llegar ahí, entonces para mí no hubo ni gritos ni nada”, recordó Alessandra. “La verdad es que fue muy hermoso, sí es doloroso, pero es hermoso”, aseguró.

En su parto, Alessandra no sólo estuvo acompañada de su doula, sino también de su marido, quien estuvo pendiente de la llegada de su nena e incluso documentó cada momento. "Eugenio tenía tres cámaras, traía una Go pro, una flip, ¿se acuerdan que en ese entonces estaba una flip de moda?, más el celular… Entonces yo sí tengo foto y video de todo por partida triple”, aseguró.

Luego de revivir aquel inolvidable instante en su vida como mujer, la intérprete platicó con sus compañeras sobre el tema del incremento de peso durante el embarazo y reveló que en su caso fue considerable. “Yo (estuve) muy mal, yo subí cómo 18 o 19 (kilos). Yo no sé cómo se me acomodaron, pero sí subí muchísimo”, comentó, ante lo cual sus colegas recordaron que justamente su dulce espera fue en la época en que estaba en el programa Netas Divinas, y que no notaron dicha subida. “Lo que pasa es que cuando subí más fue cuando me quedé en Los Ángeles, el embarazo en México la verdad lo llevé bastante bien cuando llegué acá me dejé ir como gorda en tobogán y acá subí cañón”, confesó. Pero, tal como ha sido evidente, tras le nacimiento de Aitana el 4 de agosto de 2014, Alessandra recuperó su figura sin problema y hoy en día luce espectacular.

