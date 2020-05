‘Ésta soy totalmente yo, sin censura, por primera vez’, Michelle Obama sobre su documental que está por estrenarse

El libro Becoming de Michelle Obama fue todo un suceso, tal que realizó una gira para promocionarlo, que la llevó a distintos puntos del mundo. De hecho, hubiera sido en marzo, cuando de no ser por la cuarentena, hubiéramos recibido a la exprimera dama de Estados Unidos en nuestro país para hacer de esta autobiografía que tiene como propósito inspirar con su historia. No por nada, Michelle ha sido denominada la mujer más admirada del mundo. Siempre franca, cálida, pero completamente enfocada en sus metas e ideales. Es así que ahora, llega a los servicios de streaming con Becoming: Mi Historia, el documental que mañana 6 de mayo se estrenará en Netflix y que millones alrededor del mundo están ya esperando.

“Ésta soy totalmente yo, sin censura, por primera vez”, se escucha al final del primer trailer que Netflix ha dado a conocer en Latinoamérica sobre este esperado trabajo. Tal como en su libro, Michelle quiso empezar a través de sus orígenes, presentando a su familia y su barrio. “Soy del sur de Chicago, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre mí”, dice plantada frente a la cámara que la siguió en buena parte de su gira, hablando con mujeres jóvenes para encaminarlas hacia un futuro más brillante.

Por supuesto, en el breve trailer no puede quedar fuera una mención a sus años en la Casa Blanca, que deja ver, no son los más relevantes de su vida. “Una parte tan pequeña de lo que soy, pasó en esos ocho años. Mucho más de lo que soy sucedió antes”, se le oye decir en un círculo de estudiantes. Y es que tal como hizo durante sus años de primera dama, Michelle se ha dedicado a dar impulso a los jóvenes, haciendo especial hincapié en las mujeres, sobre todo que como ella, por su raza se han visto relegadas en algún punto. “No podemos esperar a que el mundo sea equitativo, para empezar a sentirnos vistas”, dice entre muchas de las frases inspiradoras que se han compilado para los apenas 2 minutos que dura este previo.

Las imágenes de abrazos, risas y lugares llenos dejan ver un poco de lo que será este documental, con remates como en el que anuncia: “Como diría mi madre, Michelle y Barack Obama no son especiales, hay millones de Michelle y Barack Obamas en todo el mundo”. Será desde mañana martes cuando podremos ver a través de la plataforma digital este esperado documental.

