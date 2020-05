Estos son los requisitos para ganarse el corazón de Ingrid Coronado

Ingrid Coronado lleva algunos años disfrutando de su soltería, enfocada en sus proyectos personales y volcada en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, durante las últimas semanas, la conductora ha confesado que debido a la cuarentena a la que se ha sometido de forma voluntaria, a la espera de que la emergencia sanitaria por la Covid-19 sea controlada, ha pasado por algunos episodios de depresión, que incluso la han llevado a revalorar la presencia de una pareja en su vida. Sin embargo, también tiene claro que para dejar entrar a alguien de nuevo a su corazón, tiene que asegurarse de que la otra persona cumpla con algunos requisitos para así crear una relación madura.

“Quisiera uno que haya trabajado en sus emociones, libre, que sepa qué es lo que quiere… Un hombre con pantalones, seguro de sí mismo, sincero y que tenga el valor de hacerse responsable de sus actos”, dijo la también escritora en una reciente entrevista con TVyNovelas, al hablar sobre lo que esperaba del hombre al que podría entregarle nuevamente su corazón.

Y es que para la conductora, la cuarentena no ha sido del todo fácil de llevar, pues durante ha experimentado algunos sentimientos que le han costado trabajo procesar, llevándola incluso a sentirse deprimida. “Cuando la vida se pone dura, el cuerpo no resiste a veces. Se manifiesta por medio de diferentes formas; en mí, la depresión ha sido una de ellas. Mis hijos han sido mi más grande inspiración en esos momentos”, dijo a la revista TVyNovelas.

Es por eso que Ingrid Coronado considera que hubiera sido bueno tener a alguien a su lado con quien compartir este tiempo, así como para hablar de sus sentimientos y apoyarse mutuamente. “Claro, me hubiera encantado (estar con alguien), pero eso es algo que no está en mis manos. Yo sé qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que no quiero. Y si no va a llegar una persona que vaya a acompañarme de forma saludable, prefiero estar sola”, señaló.

Por el momento, Ingrid sabe que tiene que mantenerse fuerte por sus hijos, involucrándose más a profundidad en los temas escolares, pues durante la pandemia, ella ha sido la mentora de sus retoños. Además, la presentadora no ha dejado de trabajar, pues a través de sus redes sociales y su canal de Youtube ha organizado charlas con expertos de desarrollo humano, compartiendo con sus fans su experiencia.

