Eugenio Derbez habla del primer encuentro de Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo

Entregado a su faceta de youtuber, José Eduardo Derbez ha realizado algunas entrevistas que han resultado tan divertidas como reveladoras. Luego de tener como invitados a sus papás, y a su hermana Aislinn, el joven actor entrevistó a Alessandra Rosaldo, la actual esposa de su padre. La charla, que tuvo momentos simpáticos y otros emotivos, arrojó también una anécdota sobre el primer encuentro entre la cantante y Victoria Ruffo. Ahora ha sido Eugenio Derbez quien, con su característico sentido del humor, ha compartido cómo vivió aquel momento, y cual fue la reacción que vio en su mujer.

En esta cuarentena Eugenio se encuentra refugiado en su casa en Los Ángeles junto a su esposa, su hija Aitana y su mascota Fiona. El actor ha aprovechado el tiempo para realizar algunas cápsulas de comedia para su programa DesHecho en casa con el objetivo de entretener al público en estos días complicados. El actor contó sobre este inesperado proyecto en entrevista con el programa De Primera Mano, espacio en el que inevitablemente se le preguntó sobre el primer encuentro entre Alessandra y Victoria, el cual se dio justamente en casa de la actriz.

“Tú estabas afuera esperando, ¿qué pasó cuando salió Alessandra de ahí?", preguntó Mónica Noguera a Derbez vía telefónica. Como era de esperarse, Eugenio tomó las cosas con gran sentido del humor. “Pues le tenía miedo, pues yo ya le había platicado historias”, respondió el actor, explicando que dichos relatos eran en alusión a su ex pareja y madre de José Eduardo. Al pedirle detalles sobre lo que había contado a su esposa sobre Victoria, Derbez continuó con su tono humorístico. “Pues nada, (solo) la verdad”, dijo entre risas. “Pues oye, es que es la madrastra, la real, la verdadera… pues sí, le dio miedo”, comentó.

Las entrevistas que hizo José Eduardo a sus padres no sólo han sido muy exitosas entre el público, sino que también han provocado un intercambio de comentarios, en los cuales Victoria ha preferido mantenerse un tanto al margen. Eugenio fue cuestionado al respecto y sobre el hecho de que ha sido Omar Fayad, actual esposo de la actriz, quien sí ha reaccionado públicamente a sus palabras. “Exacto, es que ahí está la muestra, él tiene muy buen sentido del humor, es un hombre muy inteligente con un gran sentido del humor”, aseguró Derbez.

Hace poco más de unas semanas, José Eduardo y Alessandra subieron a sus respectivos canales de Youtube la entrevista en la que recordaron cómo fue el primer encuentro de ella con Victoria. Según el relato, todo ocurrió cuando Eugenio y su esposa fueron a dejar al joven intérprete a casa de su mamá, luego de pasar unos días con ellos. En esta parada, la cantante le pidió entrar al baño, aprovechando además que no estaba Ruffo. Sin embargo, la actriz llegó y se topó frente a frente con la esposa de su ex pareja. “Yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien, no sé si a lo mejor ella se habrá molestado, pero no, tu mamá se portó súper linda, súper linda, normal”, contó Rosaldo.

