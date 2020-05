Yordi Rosado le confiesa a José Eduardo Derbez por qué le hubiera gustado ser su papá

En esta cuarentena muchos famosos han recurrido a la tecnología para seguir generando contenidos, y uno de ellos es José Eduardo Derbez. El actor se ha convertido en un exitoso youtuber gracias a divertidos videos como los que grabó junto a sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Pero ahora que se están tomando medidas de distanciamiento social, el joven intérprete ha echado mano de las nuevas plataformas para entrevistar a sus invitados, como lo hizo hace poco con su hermana Aislinn y Alessandra Rosaldo. Pero ahora ha tocado tener una charla con Yordi Rosado, la cual ha resultado de lo más entretenida y reveladora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Sin importar que fuera de madrugada, José Eduardo quiso hacer una videollamada con el locutor, misma que compartió después en su canal de YouTube. Ante la pregunta de Yordi sobre sus días en cuarentena, el actor confesó que para él ha sido muy cambiante su estado de ánimo. “Híjole, loquísimo, he tenido unos días en que, literal, me despierto, me suelto llorando… Y he tenido días que, literal, me meto a bañar, estoy bailando y hasta salgo cantando. He tenido días de todo”, contó Derbez, luego de revelar que se encontraba despierto a tales horas debido a que estaba explotando su faceta creativa escribiendo stand up y sketches.

VER GALERÍA

Por su parte, Yordi explicó que para él estos días no han sido tan variados en el aspecto emocional, debido a que tiene una rutina muy establecida. Luego de exponer estas diferencias entre sus hábitos, el también escritor le preguntó a José Eduardo su edad y se sorprendió con la respuesta. “¿28? ¡No manches! Estás chiquititito… No ya me voy… Bye”, dijo en tono de broma. “Yo tengo 48, te llevo exactamente 20”, señaló. Fue entonces cuando el joven actor hizo una observación que terminó con una inesperada revelación. “O sea, podrías ser mi papá”, dijo Derbez, a lo que el locutor contestó: “Pues sí, de hecho me encantaría ser tu papá. Tengo que aceptar que siempre me gustó tu mamá”, confesó en medio de risas, haciendo alusión a Victoria Ruffo, quien desde hace años ha sido un ícono de las telenovelas. Al parecer José Eduardo no esperaba tal comentario y se quedó sin palabras,

VER GALERÍA

Luego de tan reveladora confesión, Yordi y José Eduardo empezaron jugar 'Yo nunca, nunca', un popular juego en el que también compartieron algunos detalles de su vida privada. Poco después de haber iniciado, se sumó a ellos ni más ni menos que Aislinn, lo que hizo que la sesión fuera aún más divertida. “No son horas decentes para estar en el FaceTime. Me metí cinco minutos a Instagram y los vi ahí y dije: ‘Dios mío, qué hacen’”, señaló la actriz. Tras una sesión con muchas risas y revelaciones, finalmente los tres se despidieron. “Hay que hacer esto más seguido… Fue un gusto”, dijo Yordi, a lo que el joven actor respondió con buen humor: “Por favor, diario… Nos vemos mañana a las 2 de la mañana”.

Apenas la semana pasada José Eduardo compartió en su canal de YouTube una charla que tuvo con Alessandra, quien desde hace ochos años está casada con su papá. En esa conversación contaron cómo fue el primer encuentro de la cantante con Victoria Ruffo. “Yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien, no sé si a lo mejor ella se habrá molestado, pero no, tu mamá se portó súper linda, súper linda, normal”, aseguró la integrante de Sentidos Opuestos.

VER GALERÍA