Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a Dante a 9 meses de su partida

A pesar de que poco a poco han ido retomando sus vidas, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia no han dejado de sentir la ausencia de su hijo Dante, quien lamentablemente falleció en agosto del año pasado, debido a las complicaciones de una meningitis que le fue diagnosticada a tan solo unas semanas de haber nacido. Confiados en que ahora su bebé se encuentra en un lugar mejor, la pareja ha recordado al pequeño en el día que se cumplen nueve meses de su partida.

A través de su perfil de Instagram, el actor compartió una emotiva imagen en la que se puede observar a la virgen María, cargando a Dante en brazos. Junto a ella el actor compartió un pensamiento con el que ha conmovido hasta las lágrimas a sus seguidores. “Me dijo el Señor: ‘¿Ves allá donde está aquella hermosa mujer? Sí, esa que tiene a ese angelito en su regazo y lo arrulla con tanto amor y lo duerme en sus brazos, ¿la puedes ver?’. ‘Sí, señor, ¿quién es esa mujer?’ El Señor respondió: ‘es mi querida madre. Y ¿sabes qué hace?’. Me miró y dijo: ‘ella duerme a tu hijo. Ella lloró y sufrió un dolor como el tuyo’”, se puede leer al inicio de sus palabras.

El actor continuó: “¿Ese es mi hijo señor? ‘Si ese ángel hermoso es tu hijo, así que estate tranquilo. Tu hijo con mi madre duerme y con mi padre habla y muchas misiones tiene. Debes de sentirte feliz porque un ángel brilla por ti. El Señor extendió su mano y dije: ‘Llévale este beso por mi’, y una voz hermosa escuché decir: ‘Todos esos besos ya se los di por ti’. Era su hermosa madre”, finalizó.

Por su lado, Brenda Kellerman replicó la imagen compartida por el padre de sus mellizos, y respondió al emotivo mensaje de Ferdinando. “Amén y amén mi pequeño y hermoso ángel Dante. Nueve meses de tenerte como ángel. Qué bendición de Dios”, compartió. Las palabras de la pareja conmovieron a sus seguidores, quienes no han dejado de enviar sus condolencias y palabras de aliento para toda su familia.

Poco a poco Ferdinando y Brenda han ido superando la muerte de su pequeño Dante, fortalecidos en el amor de su hijo Tadeo. Sin embargo, para el actor aún continúa siendo doloroso revivir los momentos que vivió junto a su pequeño, intentando encontrar respuestas para la ausencia de Dante. “Yo cada día me castigo más, cada día pienso más en Dante. Cada día me hago más preguntas, cada que tengo en frete a Tadeo me hago más preguntas y no me siento mejor”, señaló con lágrimas en los ojos en una reciente entrevista en el programa Confesiones de Aurora Valle.

