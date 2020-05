Orgullosa de su belleza natural, Salma Hayek presume sus canas

Una de las celebridades más transparentes del mundo sin duda es Salma Hayek, quien no teme a mostrarse tal y como es, siempre dando lecciones de sinceridad y de amor propio. Tal y como sucedió en su más reciente publicación en su perfil de Instagram, en la que Salma se dejó ver en su momento más natural y presumiendo algunos vestigios de madurez en su físico de los que se siente muy orgullosa.

A través de su perfil de Instagram, la actriz mexicana compartió una fotografía en la que mostró los estragos de la cuarentena, al no haber estilistas disponibles, y presumió su cabello con algunas canas con las que simplemente luce hermosa. Como era de esperarse, la publicación de la también productora se llenó de halagos y piropos, coincidiendo la mayoría en que la actriz luce radiante a sus 53 años.

Salma acompañó la postal con un mensaje muy significativo, haciendo un juego de palabras muy emotivo con el que empoderó a las mujeres. “Siéntete orgullosa de tus raíces”, un mensaje que tiene un doble sentido, pues invita a las mujeres a sentirse a gusto con la naturalidad de su belleza y al mismo tiempo a sentirse orgullosas de sus orígenes.

A pesar de que actualmente es considerada una de las mujeres más bellas y empoderadas del mundo del espectáculo, Salma ha confesado que en el pasado sintió mucha presión respecto a la forma en la que concebía la belleza. "Solía criticarme mucho. Ahora, cuando me veo al espejo y hay cosas que no están, pienso en lo mucho que me voy a querer dentro de 10 años", comentó a People.

Sin duda alguna, la cuarentena ha sacado el lado más humano de las celebridades como Salma Hayek, quien a través de sus redes sociales ha mostrado un poco más de su vida íntima y familiar, demostrando así que su vida no es tan distinta a la de muchos de sus seguidores, quienes al igual que ella se han tenido que mantener en confinamiento, compartiendo los momentos más especiales al lado de sus seres queridos. Basta ver su galería en Instagram para disfrutar del contenido que ha generado como su momento culinario al lado de su hija Valentina Paloma o de sus consejos de belleza, y no olvidemos el coctel de vitamina c que recientemente preparó.

