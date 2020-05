José Eduardo Derbez confiesa a Alessandra Rosaldo que es fan de Sentidos Opuestos gracias a Victoria Ruffo

Sin duda alguna, ha quedado en evidencia que José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo tienen una relación muy estrecha, tal y como lo demostraron durante una charla virtual que mantuvieron ambos famosos a través del canal de Youtube del joven actor, en donde contaron las anécdotas más divertidas y de sus vivencias juntos. De hecho, el actor le confesó a la esposa de su papá, Eugenio Derbez, que desde antes de conocerla y de que supiera que iba a formar parte de su familia, él ya era un gran admirador de ella. Y es que según confesó, creció escuchando las canciones de Sentidos Opuestos, grupo pop del que Alessandra es la cantante, gracias a que su mamá, Victoria Ruffo, las ponía cuando estaban en casa.

Así lo confesó José Eduardo ante la sorpresa de Alessandra, quien no podía creer que la actriz de telenovelas fuera una admiradora de su trabajo como cantante y que le haya heredado el gusto por su música a su hijo. “Yo soy fan de las canciones de Sentidos Opuestos… mi mamá escuchaba Sentidos Opuestos. Yo me sé todas las canciones”, dijo el también comediante a su madrastra.

La también actriz no pudo ocultar su emoción al escuchar la confesión de José Eduardo e incrédula le preguntó: “¿Deveras? Júramelo… ¡Qué belleza!”, dijo Alessandra con una sonrisa en el rostro. Fue entonces que José Eduardo contó una divertida anécdota de cuando asistió a uno de los conciertos de Sentidos Opuestos. “Yo me sé casi todas las canciones y hace poco fui a un concierto de Alessandra, en el cual yo me sabía todas las canciones y la única canción que no me sabía, la única de las 60 que cantó… todas las canté, todas estuve ahí de coro. La única canción que no me sabía de Sentidos Opuestos, decidió Alessandra bajarse del escenario a ponerme el micrófono en la boca”, provocando las carcajadas de la intérprete.

A pesar de su falló como fan, Alessandra agradeció a José Eduardo por estar siempre presente en los conciertos de Sentidos Opuestos y por ser el primero en interesarse por asistir a sus recitales. “Quiero agradecerte de todo corazón porque siempre eres el primero que cuando anunciamos un concierto, eres siempre el primero que me escribe: ‘cuándo, cómo, a qué hora… ¡quiero ir!’, y siempre estas al pie del cañón, apoyándome al 100 por cierto. Gracias de verdad”, expresó Rosaldo.

Sin duda alguna, la gran complicidad de Alessandra y José Eduardo quedó en evidencia con la tan amena en la que condujeron su charla y con todas las experiencias que contaron, prometiendo entonces que pronto harán un nuevo video contando nuevos secretos familiares, pero ahora desde el canal de Youtube de la cantante.

