Grettell Valdez se sincera y revela las razones que la llevaron a pensar en dejar su canal de videos

Gretell Valdez ha encontrado en su canal de Youtube, el medio perfecto para acercarse a sus fans y compartir con ellos más a fondo algunos detalles de su vida íntima, familiar y hasta sus mejores tips de moda y belleza. Este proyecto de la actriz ha tenido un gran recibimiento por parte de su público, pues actualmente ya rebasa 160 mil suscriptores e incluso la plataforma de videos la ha reconocido con la placa conmemorativa que le entrega a todos aquellos youtubers que logran superar la cifra de los 100 mil seguidores. Sin embargo, la villana de las telenovelas nunca esperó que su canal fuera a tener el éxito del que hoy goza, por lo que en un momento llegó a pensar en dejarlo en un segundo plano y enfocarse en otros proyectos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Y es que en un principio, Grettell llegó a pensar que no podría con la presión que implica tener un canal de Youtube, pues se necesita de tiempo, dedicación y de mantenerlo siempre actualizado para mantenerlo vigente. “Yo pensé que iba a soltar la toalla al mes, porque dije ‘no voy a tener tiempo, cómo lo voy a hacer o en qué momento’”, dijo la actriz en el clip más reciente que hay en su canal.

Sin embargo, ahora que ha visto que su trabajo ha rendido frutos y que sus fans están muy felices con sus contenidos, Grettell admite que está muy emocionada por el buen recibimiento de su canal y por haber creado una gran comunidad. “Pensé que no lo iba a lograr y que no iba a tener la perseverancia que se necesita para tener el canal. Pero sobre todo la disciplina y el respeto que se necesita para hacer un canal, para que la familia crezca más, convivamos más y la verdad es que hoy por hoy no me arrepiento”, dijo feliz mientras presumía la placa que recibió por parte de Youtube para celebrar sus primeros 100 mil suscriptores.

Por otro lado, Grettell admitió que a través de su canal, ha podido quitar a la gente la idea de que solo es una villana, pues a pesar de que la mayoría de sus personajes son los malos de la historia, lo cierto es que en la vida real su personalidad es totalmente distinta. “Ya no me pegan en los centros comerciales, ya no me dan bolsazos, ya no me dicen cosas feas cuando estoy en algún lugar, porque de repente la gente cree que soy la de las novelas… Una vez me tocó que estaba comiendo con mi familia y una señora en la mesa de al lado así de ‘ahí está la insoportable de María (uno de sus personajes’, o algo así me dijo y mi hijo (de inmediato): ‘¡mi mamá no es la de las novelas!”, recordó entre risas.

Feliz por lo que ha logrado a través de su canal, siempre con la ayuda de su hijo Santino, la actriz no solo agradece a sus seguidores que le sean fiel, sino que se tomen el tiempo de escucharla y conocerla más a fondo a través de sus contenidos. “La verdad (el canal) me ha dejado que conozcan mi verdadero yo… es como una terapia para mi y está bien padre porque aparte me engancho con ustedes y quiero que seamos una familia muy grande”, puntualizó.