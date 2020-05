Camila Fernández y la especial dedicatoria para su novio por sus seis meses de relación

Sin duda alguna, Camila Fernández se encuentra en un momento muy importante de su vida. Por un lado, se encuentra en medio de la promoción de su más reciente sencillo Te Acostumbraste, y por otro su corazón no podría estar más contento, pues este sábado 2 de mayo se encuentra celebrando que ha cumplido seis meses de muchísimo amor al lado de su novio, Francisco Barba, a quien, por cierto, le ha hecho una dedicatoria muy especial en sus redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la hija del cantante Alejandro Fernández compartió una romántica fotografía en blanco y negreo, en la que aparece de lo más cariñosa al lado de su novio, quien besa a la joven intérprete de forma muy cariñosa en la mejilla y sobre la cual escribió: “Oye, te amo”. Además, Camila aprovechó el momento para dedicarle a Francisco su nueva canción, escribiendo una de las frases del tema, haciendo aún más especial su publicación. “No dejo de pensarte”, escribió la artista junto a su postal.

A pesar de ser una fecha especial, la pareja ha tenido que celebrar a la distancia, pues debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente en México y el mundo, Camila ha tenido que mantenerse en estricta cuarentena y lejos de su novio. “(Nos comunicamos) Por Facetime… luego jugamos ahí juegos también, tenemos juegos en línea, le recuerdo que lo quiero muchísimo todos los días, que lo amo…”, contó la integrante de la famosa dinastía Fernández al programa Ventaneando sobre cómo le ha hecho para sobrellevar estos días de encierro lejos de su amado.

VER GALERÍA

Y es que además de procurar la salud de los suyos, Camila tiene razones muy poderosas para mantenerse en confinamiento, pues reveló en la misma entrevista que su salud podría verse comprometida en caso de que se llegara a contagiar de coronavirus. “Yo que tuve bronquitis crónica también me dicen que si me da este virus… ‘si me quieren viva muchachos, enciérrense en sus casas’…”, dijo entre risas.

Sin duda alguna, la pareja ya tendrá mucho tiempo para recuperar cada instante que se perdieron debido a la pandemia y podrán celebrar juntos su amor, entre besos y abrazos reales y no virtuales como actualmente lo hacen. Mientras tanto, Camila y Francisco tendrán que conformarse con verse a través de una pantalla y fortalecer su amor a la distancia.

VER GALERÍA