'Es lo más extraño que me ha pasado en mi carrera', Angelique Boyer sobre su nueva telenovela

Sin duda alguna, la pandemia por el coronavirus que enfrenta México y el mundo ha puesto en pausa la vida de millones de personas e incluso la actividad productiva en general, entre ellas el entretenimiento. Como lo es en el mundo de la televisión, donde las grabaciones de algunos proyectos próximos a estrenarse se han tenido que suspender, a la espera de que las autoridades sanitarias del país den luz verde para comenzar a retomar la normalidad en medida de lo posible. De hecho, Angelique Boyer estaba lista para volver a la pantalla chica con el protagónico de la telenovela Imperio de Mentiras, sin embargo, el proyecto actualmente se encuentra parado debido a las restricciones por la contingencia y a la espera de una nueva fecha de estreno, el cual debió ser el próximo lunes 4 de mayo.

Así lo confesó la actriz en una reciente entrevista, en donde habló de lo emocionada que estaba por el lanzamiento de su nuevo proyecto televisivo y de sus expectativas ahora que puedan retomar las grabaciones. “Ya llevábamos cuatro semanas de rodaje y la verdad es que tratamos de estirar lo más que se pudo, los últimos días fueron súper intensos con todo lo que sucedía, por la información y por todas las fake news que había alrededor; ahora llevamos un mes detenidos y estamos siendo partícipes de quedarnos en casa, al parecer vamos a retomar hasta el mes de junio”, dijo Angelique al diario El Universal. “Realmente en un stand by que no estamos acostumbrados a tener entre proyectos… esto es lo más extraño que me ha pasado en la carrera, no sé cómo va a ser volver”, agregó.

Aunque ya llevaban un buen avance en las grabaciones del melodrama, Angelique dijo que al no tener la certeza de cuándo volverían a los foros, decidieron posponer el estreno de forma indefinida, aunque dijo, se tiene previsto que regresen en junio. “Estrenábamos el 4 de mayo, teníamos 9 semanas de grabación antes de entrar al aire, lo cual cambió por completo, vamos a tener dos meses de retraso, por eso entró la serie de Silvia (Pinal)”, señaló.

Mientras espera a regresar a los foros de televisión, la actriz se encuentra en confinamiento, muy bien acompañada de su novio Sebastián Rulli, descubriendo nuevas cosas como pareja y aprendiendo a convivir 24/7. “He madurado muchísimo, el hecho de ocuparse de la casa es una labor que te hace echar raíces, me siento mucho más involucrada con mi pareja, con mi hogar, y ha sido un tiempo en el que hemos podido arreglar detalles que no habíamos visto”, confesó la rubia actriz en la misma entrevista.

En ese mismo sentido, Angelique Boyer habló de cómo se han organizado para realizar las labores del hogar con Sebastián. “Desde que nos levantamos, la primera actividad es tender la cama, ordenar el cuarto… nos hemos repartido las tareas, él hace la avena yo preparo lo huevos, él pone la mesa y yo limpio, y así la llevamos, poco a poco, entre corajes que de pronto hay porque a uno no le gusta lavar los platos o poner la mesa pero ni modo, nos aguantamos y entre eso de aguantar, madurar y respetar al otro”, puntualizó.