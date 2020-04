A un año del fallecimiento de Edith González, su madre no puede creer la partida de su hija

A poco tiempo de cumplirse un año de la partida de Edith González, su recuerdo permanece vivo en la memoria de sus seres queridos, especialmente de su madre, la señora Ofelia Fuentes. Sin embargo, para ella no ha sido fácil transitar por este duelo, y aun más creer que su hija ya no se encuentra a su lado como solía ocurrir, pues aunque la actriz se independizó siendo muy joven, siempre mantuvo la cercanía con su progenitora hasta el último momento. Mientras tanto, la familia mantiene discreción en torno al primer aniversario luctuoso de la estrella, que falleció el 13 de junio de 2019 tras perder la batalla contra el cáncer.

Y sobre cómo se encuentra doña Ofelia, ha sido la actriz Lorena Velázquez, amiga cercana a la familia, quien ha revelado algunos detalles, compartiendo lo difícil que ha sido para la matriarca asimilar la dolorosa ausencia. “Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es ‘ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?”, contó la intérprete en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que de manera concluyente definió el sentimiento que hoy invade a la mamá de Edith. “Para ella no ha muerto”.

Durante la charla, Velázquez se sinceró sobre la manera en que este acontecimiento repercutió en el estado de ánimo de doña Ofelia, que por ahora recibe la asistencia necesaria para poder salir adelante. “Muy deprimida (se encuentra), esas cosas son muy fuertes. A mí me hablas de Edith y también me siento muy triste. Muy deprimida, pero creo que ahora está en una casa de salud en Cuernavaca y ahí tiene doctores, enfermeras y tiene gente que la trata muy bien, que van a tratar de quitarle la depresión…”, explicó.

La actriz de cine además aseguró que la iniciativa de trasladar a la señora Ofelia a esta casa de salud ocurrió debido a las circunstancias derivadas por la pandemia de coronavirus. “Creo que su hijo, su familia y sus nietas decidieron (llevarla) porque estaba solita, no podían ir a visitarla ni nada con lo de la pandemia y pobrecita, ya nadie podíamos ir a visitarla…”, aseguró Velázquez, que se mantiene muy pendiente de quienes fueron cercanos a Edith.

Recordemos que el último adiós a Edith González estuvo marcado por bellos momentos, entre ellos un homenaje en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México al cual se dieron cita los amigos más cercanos y seres queridos de la estrella. Aquel día, la señora Ofelia fue una de las primeras en llegar al lugar, y en aquella ocasión, ya dentro de los camerinos, platicó para las cámaras del programa televisivo Hoy, en donde expresó su sentir de la manera más sincera. “Todavía no lo creo”, dijo.

