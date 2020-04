La tierna discusión entre Pato Borghetti y su hija Gia: ‘No eres mi líder’

Muchos estarán de acuerdo en que los niños parecen tener una fuente inagotable de energía, pues incluso el día no les es suficiente para jugar todo lo que quisieran. Pato Borghetti lo sabe más que nadie, pues tiene en casa a su traviesa Gia. Padre e hija se divierten jugando un largo rato, no obstante, cuando llega la hora de ir a la cama es cuando empiezan los desacuerdos. Así lo compartió el conductor en sus redes sociales, donde mostró la tierna discusión que mantuvo con su nena, quien se rehusaba a irse a dormir. "No me gusta que me obliguen, papá", protestó la pequeña. "Yo soy tu padre, yo te tengo que decir la a qué hora te tienes que ir a la cama", contestó Pato de lo más paciente. Sin embargo, sus palabras no convencieron a Gia, quien continuó inconforme con la decisión: "Pero no eres mi líder", reviró la nena, ante lo que el papá tuvo que esforzarse por mantenerse serio y no reír. "¿Cómo no soy tu líder? Mamá y yo somos tus líderes, si te digo que te tienes que ir a la cama te tienes que ir", insistió Borghetti. Después de mucho alegar, la niña accedió a la petición de su padre, aunque no de muy buana gana. "Si esto es a los 4 años, no me quiero imaginar a los 14... ¡Madre mía!", escribió Pato al compartir el video; da click abajo para verlo.

