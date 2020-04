Michelle Salas explica por qué le molestaron las preguntas sobre el cumpleaños de Luis Miguel

Si algo caracteriza a Michelle Salas es su gusto por compartir con sus fanáticos algunos detalles de su vida personal en las redes sociales. Sin embargo, hay temas que prefiere mantener bajo estricta reserva, aunque muchas veces esto sea objeto de críticas, como ocurrió recientemente, cuando durante la celebración del cumpleaños número 50 de Luis Miguel, los fanáticos no pasaron inadvertida la ausencia de una felicitación pública a su papá. Por supuesto, eso no significa que la vlogger se haya olvidado de la importante fecha, así lo explicó con toda sinceridad en una reciente entrevista a corazón abierto en la que habló de varios aspectos familiares.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Y a pregunta expresa sobre la ola de señalamientos que recibió en redes el día del cumpleaños de ‘El Sol’, la también hija de Stephanie Salas respondió sin más rodeos, dejando claro que a la par de ser figura pública, existe un ámbito privado que debe proteger. “Lo que pasa en casa, pasa en casa… muchas veces en mi familia estamos expuestos a este tema del rollo público y de que estamos siempre en el ojo del huracán, y etcétera, y como que muchas veces siento, y no es enojo, simplemente es como un sentimiento de decir bueno, a ver, una cosa es la vida pública y otra cosa es lo que pasa en mi casa…”, dijo durante la charla que sostuvo en línea para el programa televisivo Sal y Pimienta, de Univision.

Al ahondar más en el tema de la felicitación de cumpleaños a Luis Miguel, Michelle fue de lo más puntual, aunque prefirió mantener la discreción, dejando a todos en la incertidumbre. “El hecho de que a lo mejor haya sido cumpleaños de mi papá, quién quita que yo lo haya felicitado a él y no lo haya posteado porque quiero que todo mundo ponga like a la foto… pero me molesta el hecho de que todo mundo piense que tienes que hacerlo (público)…”, agregó en la entrevista, la cual realizó mientras permanece en confinamiento en los Estados Unidos.

VER GALERÍA

Recordemos que en ocasiones anteriores, Michelle se ha tomado el tiempo para publicar los mensajes de felicitación a su padre, como ocurrió en 2017, cuando con una fotografía inédita en la que aparecen ella y ‘El Sol’, celebró por todo lo alto la especial fecha. Y claro, esas muestras de cariño han sido evocadas a lo largo de estos días por parte de sus seguidores, quienes todo el tiempo le enviaron preguntas sobre si en esta ocasión ocurriría algo similar.

Lo cierto es que, ante la insistencia de algunas personas en la red, ella no dudó en responder, por eso en días pasados envió otro mensaje en redes que llamó la atención. “Nadie te obliga a ver algo que no te gusta o te cae mal. Te invito a dejarme de seguir, así no te molesto”, escribió Michelle, quien como pocas veces ha dado su firme postura a los detractores. Mientras tanto, se mantiene enfocada en sus proyectos, y por supuesto, pendiente de su familia, sobre todo de su abuela Silvia Pinal, quien recientemente fue intervenida tras sufrir un accidente en casa que por fortuna no pasó a mayores.

VER GALERÍA