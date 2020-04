Odalys Ramírez confirma que dejará uno de sus programas y explica por qué

Hace apenas unos días, Odalys Ramírez se reincorporaba a sus actividades laborales, luego permanecer un mes en aislamiento, debido a que fue diagnosticada con COVID-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus que mantiene al mundo en estado de emergencia. Sin embargo, su regreso estuvo rodeado de rumores sobre su posible salida de uno de los programas en los que trabaja. Para evitar cualquier malentendido y frenar todas las especulaciones, la conductora ha aclarado la situación y confirmado que, en efecto, ya no aparecerá en una de las emisiones en las que trabajaba.

Durante una reciente entrevista con el diario El Universal, Odalys explicó que tras haber vuelto al trabajo, luego de sus días de incapacidad, el productor del programa ¡Cuéntamelo Ya! Al Fin, el cual se transmite los días sábados, se acercó a ella para decirle que se venían algunos cambios en el show del fin de semana en los que ya no estaba contemplada, debido a que querían darle un enfoque diferente. “Leí algunas cosas que se dijeron y la verdad es que la comunicación que se tuvo conmigo es que se iban a realizar cambios, que iba a ser un rollo más de comedia y pues yo no soy comediante, entonces entendí perfecto la situación”, contó la presentadora sobre su salida del programa sabatino.

La pareja de Pato Borghetti hizo frente a los rumores que se manejaron en algunos medios de comunicación, en los que se hablaba de las supuestas razones de la salida de Odalys del show y en los que se hacia referencia a la disposición del tiempo de la conductora. "Supe que se estaba manejando que era porque yo me quería ir más temprano y no. Sí bromeábamos mucho con el tema de ‘apúrense porque Odalys es la que tiene noticiero (o sea, la que más temprano se levanta de todos)’, pero era un chiste dentro de la producción y otros también bromeaban diciendo ‘Sí, yo también tengo noticiero’; pero bueno, como todos los programas son grabados, hay veces en las que acabas a una hora y otras que por un detalle técnico o por algún invitado o por alguna situación se tardaba más, pero no tiene nada que ver con eso”, explicó.

A pesar de que Odalys ya no estará en el programa del fin de semana, la presentadora continuará trabajando en la edición semanal de ¡Cuéntamelo Ya! “Estoy muy consciente que así es la televisión, que hay cambios y que nada es para siempre. Estoy muy contenta con mis experiencias y con mi desempeño en ese programa, siempre me comporté como la profesional que soy, ya voy a cumplir diez años en noticieros, estuve tres años y medio en ¡Cuéntamelo Ya! al Fin y en ¡Cuéntamelo Ya! también tengo tres años y medio”, dijo.

Además de ¡Cuéntamelo Ya!, Odalys Ramírez también trabaja en el noticiario matutino de Paola Rojas, en donde está a cargo de la sección de espectáculos desde hace varios años, incluso antes de la llegada de la periodista a ese espacio y que en su momento condujo Carlos Loret de Mola.

