Omar Fayad reacciona al meme que Eugenio Derbez le dedicó: ‘Me reí bastante’

En días pasados Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y esposo de Victoria Ruffo, dio a conocer que se había contagiado de COVID-19, una situación que ha logrado superar tras finalmente dar negativo al virus en las pruebas. Sin embargo, durante aquellos días en que la noticia ocupó titulares, la reacción de Eugenio Derbez no pasó desapercibida, luego de que este publicara un simpático meme en sus redes sociales con uno de sus personajes, en el que se podía leer la frase “Yo abracé a Omar Fayad”. Y claro, ante la ola de comentarios también surgieron las preguntas en torno a cómo habría tomado el político este gesto, pues recordemos que entre él y el director de cine se sabe que existe una buena relación.

Sin más rodeos, Fayad habló de este detalle que generó diversas opiniones entre los seguidores, aunque para él no fue más que una simple broma que tomó con todo el sentido del humor. “Me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en absoluto…”, aseguró con de lo más sincero en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa. De hecho, aprovechó para destacar el lazo de cordialidad que mantiene con Eugenio, el cual se mantiene inquebrantable por una fuerte razón. “Yo llevo una magnífica relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo…”, dijo para referirse así a José Eduardo.

Por supuesto, ante las opiniones que surgieron a raíz del meme, el político fue claro, pues hubo a quienes quizá no les pareció adecuado que Eugenio hiciera esta publicación. “Yo sí entiendo que para mucha gente dice ‘oye, el señor tiene un virus’ y tú te estás burlando de él pero yo no lo veo así…”, comentó Fayad, quien por ahora se mantiene de muy buenos ánimos durante esta favorable etapa de recuperación.

Recordemos que en septiembre de 2019, Eugenio se refirió al buen trato que mantiene con Omar, a quien además le agradece por las atenciones que ha mostrado con su hijo José Eduardo a lo largo de todos estos años. “Estoy muy agradecido con él porque de verdad lo cuida mucho, lo protege mucho y tanto José Eduardo lo quiere a él como él a José Eduardo y eso está increíble. Yo como padre lo agradezco muchísimo, de verdad…”, dijo de lo más sincero Derbez, en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano.

Ente otras cosas, el gobernador explicó cómo asimiló su esposa Victoria esta situación, que de inmediato despertó la preocupación entre la familia, por lo que tomaron las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo. “También estaba muy preocupada (Victoria) y yo también estaba muy preocupado que ojalá no la hubiera yo infectado, y que no hubiera yo infectado a mis hijos. Hasta que no di negativo no hubo ningún contacto, ella se encerró y prácticamente no saldrá hasta que sepa que no hay un solo caso más…”, contó sonriente durante la charla.

