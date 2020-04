Michelle Salas habla de la enorme preocupación que vivió por su abuela Silvia Pinal

El fin de semana pasado, se dio a conocer que Doña Silvia Pinal fue sometida a una cirugía, luego de haber sufrido un accidente casero y fracturarse la cadera. Por fortuna, la operación de la primera actriz resultó todo un éxito e incluso, ella misma ha declarado que se encuentra en perfectas condiciones y fuera de cualquier peligro. Sin embargo, la noticia no dejó de preocupar a sus familiares, sobre todo a aquellos que se encuentra lejos de México y que por la contingencia que se vive en el mundo, les ha sido imposible venir al país y estar al lado de la legendaria intérprete. Tal es el caso de Michelle Salas, bisnieta de Doña Silvia, quien confesó que vivió horas de angustia, luego de enterarse del accidente de su famosa bisabuela.

En una reciente entrevista con el programa Sal y Pimienta, conducido por Jomari Goyso, la influencer relató cómo fue que se enteró del accidente de la actriz, revelando incluso que fue la misma Silvia quien le contó con mucha serenidad lo sucedido, durante una llamada casual que Michelle le hizo, instantes después de sucedida la caída. “Le marqué y me dijo: ‘Hola, mi amor, qué tal, cuánto tiempo’, ella se acababa de regresar de Acapulco. Me dice: ‘¿Sabes qué?, es que me acabo de caer, me tropecé con la alfombra’, yo la escuché muy tranquila… En ningún momento pensé que se había roto algo, o sea como que no parecía algo que fuera de esa gravedad o esa magnitud”, comentó la hija de Luis Miguel.

Tras enterarse que su bisa’ -como ella le dice de cariño-, iba a ser ingresada al hospital y sometida a una cirugía, la incertidumbre se apoderó de ella, pues además de estar preocupada por el estado de salud de Doña Silvia, la situación que se vive en el país y en el mundo por el coronavirus la mantuvo alerta. “Mi abuela tuvo neumonía hace no mucho tiempo, entonces yo siempre estaba como muy nerviosa con este tema, y evidentemente el entrar a un hospital en esta circunstancia no es lo más óptimo o lo mejor”, señaló.

La modelo también relató cómo vivió las horas después de la cirugía de la actriz, cuando no pudo tener contacto con ella, a la espera de su recuperación. “Obvio (me preocupé mucho), yo los últimos años y lo que tengo de recuerdos, siempre he sido muy cercana a ella y como que trato siempre de estarla llamando, o de estar al pendiente, entonces en el momento en el que te dicen que le pasó algo y tú estás tan lejos, es como que te da una cierta impotencia que es muy fuerte”, expresó.

Sin embargo, Michelle por fin tuvo paz cuando pudo ver y platicar con Doña Silvia Pinal a través de una videollamada, comprobando entonces que su bisabuela había salido muy bien de su operación y ya comenzaba a recuperarse. “Hasta que no la vi frente a frente, en FaceTime… Cuando yo la vi y ya la vi bien, y vi que me reconoció, vi que estaba con mi tío, ahí dije: ‘¡Ya!’, pero 24 horas antes estaba freaky down”, puntualizó.

