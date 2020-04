Es casi un hecho que habrá segunda temporada del reality de los Derbez pero, ¿estará Mauricio Ochmann?

El año pasado, la familia Derbez se apoderó de la pantalla chica con el estreno de su reality De Viaje con los Derbez, el cual da cuenta de la increíble travesía que el clan realizó por Marruecos. Y aunque todos los integrantes de la famosa dinastía esperaban poder repetir la experiencia, hasta el momento era incierta la producción de una nueva temporada. Sin embargo, parece ser que las peticiones de los fans de la serie han sido escuchadas, pues Alessandra Rosaldo ha confirmado que prácticamente es un hecho la realización de la segunda parte de este exitoso reality. Sin embargo, la situación familiar ha cambiado un poco desde aquel primer viaje, pues apenas hace unas semanas Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, por lo que su participación en esta nueva edición está en suspenso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo comentó la esposa de Eugenio Derbez, quien durante en una entrevista virtual con el programa Ventaneando dijo que están a nada de confirmar la segunda temporada, aunque no pudo asegurar la presencia de todos los integrantes de la familia. “Yo creo que sí, estamos a poquito de quizá confirmarlo ya al 100 y lo más seguro es que sí haríamos una segunda temporada”, comentó la cantante.

Sin embargo, Alessandra explicó que aunque les encantaría que Mauricio formara parte de esta nueva temporada, por el momento no podía confirmar su presencia en el show. “Nosotros directamente con él no lo hemos platicado, obviamente eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo”, señaló.

VER GALERÍA

La también aprovechó el momento para dejar en claro que la invitación para participar en esta nueva temporada está abierta a todos los integrantes de la familia, la decisión final sobre la presencia del actor en este nuevo viaje la tomarán Aislinn y Mauricio. “La verdad es que al 100 yo todavía no se si va a entrar o no va a entrar, por supuesto que cordialmente invitado siempre estará, pero no se ellos como familia qué decidirán, pero sí es muy probable que lo hagamos”, explicó la cantante de Sentidos Opuestos.

Aislinn y Mauricio anunciaron su separación el pasado 12 de marzo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En él, la pareja explicó que pese a que existe amor y unidad entre ellos, decidieron tomar caminos separados, siempre pensando en el bienestar de su pequeña hija. “Decidimos, desde hace un tiempo, fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad, para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir y transformar”, se puede leer en un fragmento de su mensaje.

VER GALERÍA