Angélica Rivera reaparece en redes para enviar sus condolencias a 'El Güero Castro'

El fin de semana pasado, se dio a conocer la triste partida de la señora Socorro Castro Alba, madre de Verónica Castro y José Alberto ‘El Güero’ Castro. Como era de esperarse, algunos famosos lamentaron la muerte de Doña Socorro y enviaron sus condolencias a la familia. Una de ellas fue Angélica Rivera, quien reapareció en redes sociales para enviar un mensaje a su exesposo y padre de sus tres hijas, con quien mantiene una relación estrecha.

Aunque en sus redes sociales oficiales de la actriz prácticamente se mantienen inactivas desde hace dos años, fue por medio de Sofía Castro que pudimos saber que su mamá tiene un perfil de Instagram alterno, el cual usa para asuntos más personales y al que solo tienen acceso sus más allegados. Tal y como sucedió durante estos días, cuando ‘La Gaviota’ se hizo presente para hacerle saber a ‘El Güero’ Castro que lo acompañaba en estos momentos difíciles.

Fue en la publicación que el productor de telenovelas hizo en su perfil de Instagram para despedir a su madre, que la actriz dejó un discreto pero significativo mensaje, tal vez queriendo pasar desapercibida entre los miles de comentarios de los seguidores de José Alberto, pero que sin duda alguna nadie pudo ignorar. Entre las condolencias y palabras de aliento que recibió el productor por parte de sus followers, se puede encontrar el de Rivera, quien solo se limitó a comentar con dos emojis de corazón en color negro y unas manitas juntas.

No es un secreto que entre ‘El Güero Castro’ y Angélica Rivera existe una excelente relación, a pesar de llevar ya más de una década separados. Es por eso que no es de extrañarse que la actriz haya querido solidarizarse de alguna forma con el padre de sus hijas y se haya pronunciado respecto a la muerte de Doña Socorro, quien fue alguna vez su suegra.

Además de José Alberto, Sofía Castro también compartió su pesar por la partida de su abuelita ‘Coco’, como ella le decía de cariño, a través de sus redes sociales. “Mi abuela Coco, ella tan única, se fue ayer y se llevó un pedacito de mi alma junto con ella... fue la mejor abuela que me pudo tocar, no se imaginan lo que nos consentía, siempre que mis papás nos dejaban en su casa era un sinfín de risas, jugábamos todo tipo de cosas y ganaba la q mejor caminara en sus tacones y así me puedo seguir con mil y un historias más, porque sus nietos éramos todo para ella”, se puede leer en un fragmento del extenso mensaje que la hija mayor de Angélica Rivera dedicó en memora de su abuelita.

