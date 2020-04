Ferdinando Valencia revela la ayuda que recibió de los famosos cuando más lo necesitaba

Hace un año, la vida de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman cambiaba radicalmente con la llegada de sus mellizos, Dante y Tadeo, quienes llenaron de alegría el hogar de la familia. Sin embargo, la felicidad de los nuevos papás se vio empañada luego de que uno de sus bebés fuera diagnosticado con meningitis, comenzando entonces un verdadero calvario que se extendió por varios meses, hasta el momento en el que el pequeñito no resistió más y falleció a causa de las complicaciones de su enfermedad. Durante ese doloroso proceso, Ferdinando y Brenda recibieron el apoyo de varios miembros del mundo del espectáculo, quienes no dudaron en ponerse a la disposición de su familia y le ofrecieron todo tipo de ayuda para que el trago amargo fuera más llevadero. Un gesto que a la fecha sigue conmoviendo al actor y por el cual se siente profundamente agradecido.

Durante una reciente entrevista con el programa Confesiones, que conduce la periodista Aurora Valle, Ferdinando abrió su corazón para hablar de su vida y su carrera de una forma totalmente abierta. Durante la charla, el joven actor habló de la difícil situación que vivió durante los meses que su hijo permaneció en el hospital, aprovechando el momento para agradecer de manera pública a cada una de las personas que no tuvieron reparo en mostrarse solidarios con él y su pareja. “En esos momentos, la única cualidad que siento que nos vuelve valiosos en esta vida se llama empatía. A mí me gusta describirla como la capacidad de sentir el dolor ajeno…”, comentó el actor sobre lo que pudo experimentar por parte de sus compañeros en esos instantes.

Ferdinando reveló que la cuenta del hospital se elevó a cifras millonarias, poniendo a su familia en una situación muy vulnerable, lo cual lo llenó de temores. “Estábamos muy mal, en todos los sentidos, la cuenta general, desde el inicio hasta el final del proceso fue de más de siete millones y el miedo de sentir que no vas a tener cómo defenderte de la vida…”, confesó.

Fue en ese momento que el artista de 37 años comenzó a sentir el cobijo de sus amigos, quienes sin pensarlo comenzaron a ofrecerle su ayuda. “Voy a dar nombres, perdónenme pero creo que tengo que decirlo porque no voy a encontrar manera de agradecerles nunca. Hay gente como Galilea (Monitjo) que nos hizo un depósito irracional… Andrea Legarreta, gente que estuvo ahí para darnos una mano. Lo que sea que hayan hecho conmigo más allá de eso, espiritualmente en ese momento tomó un significado más fuerte que cualquier cosa”, expresó con lágrimas en los ojos.

El actor continuó nombrado a compañero artistas y deportistas que se solidarizaron con su causa, mostrando su profundo agradecimiento por haberse solidarizado con él y la madre de sus pequeños. “Canelo (Álvarez) básicamente me habló y me dijo: ‘¿Qué hago? Yo me encargo’, yo no lo acepté, porque no quería que fuera así tampoco. Jaime Camil habló y me dijo: ‘¿qué necesitas?, un avión, algo, ¿qué?’, no acepté… hubo mucha gente, todos los nombres los tengo aquí, todos los nombres los podría pronunciar porque la lista es infinita, pero de corazón de se los digo: gracias por ser los humanos que son, gracias a todas las personas que me ayudaron, eso fue agradable, dentro de todas las cosas”, señaló.

