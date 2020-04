'El Negro' Araiza arrasa en Tik Tok junto a su hija Camila

En esta cuarentena, los famosos han encontrado en Tok Tok una nueva forma de diversión, con la que de paso han hecho más amenos los días a sus seguidores. Es el caso de Raúl El Negro Araiza, quien últimamente ha causado sensación con sus videos en la popular plataforma, aunque no de una cuenta propia, sino de la de su hija Camila. Hace unos días el conductor compartió un clip por el que pretendía regañar a su hija por exponerlo, sin embargo él mismo admitió que fue divertido. Y es que, mientras su papá limpiaba su casa, ella lo grabó sin que se diera cuenta y usó el famoso audio de Qué linda te ves trapeando esperancita... "Me subiste a tu cosa esa sin avisarme escuincla, no te la vas acabar, ¡no sabes el escorpión que te echaste! (eso sí, me rei la neta", escribió el presentador de Hoy. Pero parece que El Negro Araiza ha terminado por tomarle gusto a Tik Tok, tanto que ahora no tiene problema con protagonizar videos junto a la joven. "Ya mejor me rindo y hago lo que me pidas Camila ¡con tal de que me ames!", escribió el conductor al compartir en su Instagram el clip más reciente junto a su hija, en el que por cierto se lució bailando. Sus seguidores reaccionaron emocionados y hubo quien le preguntó si tiene pensado abrir su propia cuenta en la aplicación, ¿se animará? Mientras tanto, haz click abajo para verlo convertido en todo un tik toker.

