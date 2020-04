José Eduardo Derbez revela cómo fue el primer encuentro entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo

Gracias a José Eduardo Derbez hemos podido conocer los secretos más divertidos e íntimos de su familia, a través de su canal de Youtube, en donde ha tenido como invitados a sus papás, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, además de su hermana, Aislinn Derbez, a quienes los ha puesto en aprietos con sus pícaras preguntas. Pues bien, llegó el turno de Alessandra Rosaldo, esposa de su progenitor, con quien José Eduardo mantiene una relación muy cercana, tanto que incluso la considera su confidente. Durante su charla virtual, Alessandra y su hijastro platicaron sobre su relación y contaron varias anécdotas muy divertidas. Sin embargo, hubo una en específico que ha llamado la atención, pues involucra directamente a Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo.

Recordando alguno de los pasajes más divertidos que ambos han vivido, José Eduardo sacó a colación en la que Alessandra y su mamá se conocieron por primera vez y de forma inesperada. El actor reveló que el encuentro se dio una vez que Eugenio y Alessandra pasaron a dejar José Eduardo a su casa, cuando todavía vivía con Victoria, luego de pasar unos días en Valle de Bravo. En esa ocasión, Alessandra le pidió a José Eduardo permiso para pasar al baño de su casa, confiado en que su madre no se encontraba y que tardaría en regresar, el también comediante accedió.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban, pues Ruffo regresó antes de lo esperado y justo cuando Alessandra aún se encontraba en su casa, dándose entonces un momento muy incómodo para todos los presentes. “De repente abre la puerta mi mamá, entró con mi tía y yo quería que me tragara la tierra. Sale Ale del baño y se topan mi mamá y ella”, contó José Eduardo entre risas.

Afortunadamente el encuentro entre ambas actrices fue cordial, según recordó Rosaldo. “Yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien, no sé si a lo mejor ella se habrá molestado, pero no, tu mamá se portó súper linda, súper linda, normal”, comentó Alessandra con una sonrisa en los labios, aclarando que aunque el momento fue un poco incómodo, todos actuaron como si nada hubiera sucedido.

Sin duda alguna, la complicidad que José Eduardo ha logrado con todos los integrantes de su familia es única, pues además de que entre ellos existe una buena relación, a pesar de la distancia y de lo poco que se pueden ver, la confianza que le tienen al joven artista ha quedado en evidencia, pues en las entrevistas que les ha realizado, todos se han abierto de capa y hablando con transparencia.

