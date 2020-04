'Hasta que se me hizo Manuelito', Lucero revela la verdad detrás de su famosa frase

Sin duda alguna, uno de los romances más icónicos del mundo del espectáculo es el que protagonizaron Lucero y Manuel Mijares en los años 90. Era tanta la fascinación de sus fans por verlos juntos, que incluso su boda fue televisada a través de señal abierta y fue vista por miles de personas en todo México. Sin embargo, la pareja decidió separarse en el año 2011, dejando atrás una historia de amor digna de los cuentos de hadas y comenzando entonces una amistad que perdura hasta el día de hoy, basada en el cariño mutuo y en el amor por sus dos hijos en común. Aunque la intérprete de Electricidad siempre ha sido muy celosa de su vida íntima, ha encontrado en su canal de Youtube el medio perfecto para abrirse de capa con sus fans y contarles una que otra anécdota sobre su profesión e incluso de su vida privada. Justo como sucedió durante la última entrega de Mucho Que Contar, en donde la intérprete relató cómo fue que surgió una de sus frases más famosas.

En el video compartido este sábado 25 de abril, la cantante habló como pocas veces lo hace sobre su relación con Mijares, dando algunos detalles sobre el inicio de su relación e incluso de cómo fue el momento en el que se conocieron. “Vino la oportunidad de hacer Escápate Conmigo… fue una película en la que conocí en persona a Manuel Mijares, era la primera vez que lo conocía, fue en el año 87-88, yo tenía 18 años”, contó al inicio de su relato.

Aunque Lucero reconoció que en ese entonces surgió el primer flechazo entre ambos, su relación se dio sino hasta muchos años más adelante, pues en ese entonces ella era muy chiquita y el cantante un poco mayor, además de que ambos tenían una agenda muy apretada. Sin embargo, años más tarde, en 1995, Mijares volvió a buscarla para grabar juntos el tema Cuatro Veces Amor, a lo que ella accedió sin pensarlo.

Sin embargo, el trabajo de ambos les impedía concretar su colaboración, hasta que por fin se dio. “Las cosas se ajustan, grabamos la canción juntos. De ahí la icónica frase donde yo le digo: ‘Hasta que se me hizo Manuelito’, porque al final pues él me había estado buscando para cantar la canción y yo no podía, y pues ni modo de decirle: ‘Hasta que se te hizo Manuelito’, pues no, estaba muy sangrón. Entonces le dije: ‘hasta que se me hizo a mi’”, reveló.

Fue entonces que el flechazo fue definitivo y Lucero y Mijares comenzaron su romance, sorteando algunos obstáculos como sus agendas y la falta de tiempo para poder verse y pasar tiempo juntos, logrando incluso llegar al altar en 1997 y crear una familia que a pesar de las circunstancias, aún sigue unida.

