Silvia Pinal será operada esta tarde y se solicitan donadores O Negativo

Dos meses después de que estuviera en el hospital, Silvia Pinal ha sido ingresada nuevamente, pero esta vez debido a una caída que sufrió al interior de su hogar. Así lo ha confirmado su hija Sylvia Pasquel, quien ha sido clara al señalar que si bien se trata de una situación seria, su madre no se encuentra en estado grave. La también actriz informó que se tiene prevista una intervención quirúrgica esta misma tarde.

“Estaba ella aquí en Acapulco y pues como mi hermano se tuvo que regresar a la Ciudad de México, pues se la regresaron a México. Entonces, en su casa el día de ayer se quiso levantar de una silla y se tropezó con un tapete y pues se cayó de sentón y se fracturó la cadera”, contó Sylvia en entrevista para Venga la Alegría, detallando que ayer fue llevada al hospital Ángeles del Pedregal. “Le hicieron muchas evaluaciones para ver cómo estaba, pues primero para saber si tenia una fractura, y segundo para saber su condición física para saber si la podían operar”, explicó.

“Afortunadamente mi mamá es un roble y está perfecta, entonces de ahí la llevaron al de Interlomas porque ahí esta el doctor que operó a mi hermana de la cadera, es el mismo doctor que va a operar a mi mami y que me imagino, le va a poner una cadera de titanio”, detalló la también actriz, advirtiendo que por ahora sólo su hermano Luis Enrique es quien puede entrara a ver a su mamá, ello debido a las medidas que se están tomando en los hospitales ante la pandemia. Por su parte, la familia y el hospital han solicitado donadores O Negativo en el Hospital Ángeles de Interlomas.

"El doctor dice que ella va a poder salir caminando con una andadera y que después obviamente viene todo lo que es las terapias”, explicó Pasquel detallando que la operación está programada para las 2 de la tarde hoy. "Hoy exactamente a las 2 de la tarde es la operación, yo hablé hace un rato con ella y todavía no la estaban preparando para la operación", señaló.

Ante esta situación, Sylvia extendió la petición a los medios de que eviten congregarse a las afueras del hospital ello debido tanto a las recomendaciones de no aglomerarse por la pandemia, como por el estado de su madre en el momento de que salga del nosocomio. “Una señora con una operación de cadera no podría resistir un empujón”, comentó antes de señalar que por ahora su madre no estrá para conceder entrevistas.