Omar Fayad es dado de alta tras recuperarse de Covid-19

Después de 25 días de aislamiento, tras dar positivo a la prueba del Covid-19, Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, fue dado de alta y se reincorporó a sus actividades, según dio a conocer en su cuenta de Twitter. Esta mañana, el esposo de Víctoria Ruffo escribió: “Hoy regreso a todas mis actividades de trabajo, ya fui dado de alta por #COVID19; después de más de 25 días, salí negativo en las pruebas PCR, del Laboratorio de @Salud_Hidalgo y del instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. ¡Hidalgo no se detiene!”.

Con este texto, el Gobernador anunció que retomará sus actividades laborales, pero no dio detalles de cómo fue el reencuentro con su esposa, Victoria Ruffo, a quien no había podido abrazar desde que se le notificó que tenía el virus. Desde el primer momento, Fayad tomó todas las medidas necesarias para no contagiar a los suyos: “Yo habré de seguir el protocolo, ya le dije a mi familia que no se preocupe, a mi esposa, a mis hijos ya les dije que no los voy a poder abrazar, no los voy a poder ver, eso es lo que más duele en un momento como este del aislamiento, pero es por su bien, por el mío y por el de todos”, declaró en marzo pasado a Milenio Noticias.

El esposo de Victoria reveló que, debido a que su familia estuvo en contacto con él, pero por fortuna, nadie se contagió: “Ya se les realizaron las pruebas a mis hijos que estuvieron en contacto conmigo, mi esposa también está en aislamiento, no tiene nada, mis hijos están en aislamiento, dieron negativos, mi equipo de trabajo dio negativo”, explicó.

Si bien logró vencer al virus, hace unas semanas, el Gobernador reveló, en entrevista con Ventaneando, que sí vivió momentos muy delicados derivados de los síntomas:“Ha sido una experiencia terrible. Espero se cuiden mucho porque cualquiera puede sufrirla y cree uno que es broma (…) En cuestión de horas te vienes para abajo con temperaturas, llegué a tener hasta 41 grados de temperatura, lo cual te provoca dolores de cuerpo terribles, dolores de cabeza terribles, un cansancio brutal, te debilitas y te deshidratas en horas”, narró el político.

