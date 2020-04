‘¿Te hago unas enfrijoladas?’, La simpática respuesta del hijo de Anahí

Luego de ostentarse por dos días como trending topic, gracias a la viralización de uno de sus videos de recetas, Anahí se enfrentó al juez más implacable: su hijo Manuel. Sumándose a la ola de memes y parodias que se han realizado de su clip, esta tarde, la cantante publicó otro video, esta vez, haciendo pública la opinión que su pequeño tiene de sus habilidades culinarias. Con este post, la cantante da cátedra de cómo darle la vuelta a una situación que, de primer momento, la puso en el ojo del huracán, pero de la cual hoy se ríe.

En el clip aparece Anahí al lado de Manu, a quien le pregunta: “¿Qué vas a querer cenar?, ¿te hago unas enfrijoladas?”, a lo que el niño respondió, con la sinceridad que sólo alguien de su edad posee, con un: “Guácala”. La reacción de su hijo, de 3 años, provocó una carcajada en Anahí quien acompañó este video de la frase: “Acompáñenme a ver el final de esta triste historia”, haciendo referencia a que, con este video, da vuelta a la página.

Aprovechando su popularidad en redes sociales, esta tarde, Anahí quiso demostrar que no sólo sabe hacer enfrijoladas y dejando claro que sabe cómo reírse de sí misma, compartió otra receta, esta vez, de tacos de lechuga: “¿Qué creen? ¡Les tengo otra! También es un video viejo”, escribió como descripción del clip donde recomienda: “Si no comes lácteos no le pongas nada”, dando prueba de que sus recetas son para todo tipo de paladar.

En medio del revuelo que provocó con sus clases de cocina, la cantante agradeció a los miles de internautas que le mandaron memes, videos y parodias de sus enfrijoladas, un platillo que pasará a la historia como uno de los más comentados en internet: “Bueno, por lo menos nos reímos un ratito, en medio de la pesadilla que estamos viviendo, me hicieron el día. Gracias Twitter”. Después de convertirse en la “reina” de la red, Anahí continúa con el confinamiento voluntario al lado de su familia. Hace unas horas, consintió a sus más de 7 millones en Instagram, con una imagen al lado de su pequeño hijo Emiliano, quien en días pasados estrenó cambio de look, luego de que la cantante lo rapara.

