África Zavala sobre asistir a sus revisiones en la contingencia: 'Me da muchísimo miedo'

Sin duda alguna, África Závala está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, pues se encuentra embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con León Peraza, anuncio que hicieron a través de las páginas de ¡HOLA! Sin embargo, la contingencia sanitaria que enfrenta México y el mundo, debido al coronavirus, tiene preocupada a la futura mamá, quien ha tenido que enfrentar su dulce espera con cuidados aún más minuciosos y obviamente con ciertos temores por todo lo que implica estar embaraza en medio de una pandemia.

Con 20 semanas de gestación, África se ha sincerado sobre lo que ha significado vivir su embarazo durante esta cuarentena. Y aunque reconoce que tanto ella como su pareja están muy emocionados por convertirse en padres, no deja de ser preocupante la situación de emergencia que el país enfrenta. "Me ha tocado ir a checarme al hospital que es algo que me da muchísimo miedo y que cada que voy la verdad es que me da mucho terror", dijo la actriz en entrevista virtual con el programa Venga la Alegría. “Voy muy cubierta, con tapabocas, con goggles, con guantes… (He tratado) de espaciar mucho más las citas que tiene uno con el doctor, pero algunas son muy indispensables y hay que hacerlas", agregó.

A pesar de las preocupaciones que pueden llegar a embargarla, la actriz Zavala dijo que ha procurado mantenerse optimista, evitando las noticias que le puedan generar estrés o ansiedad, y enfocándose en trasmitirlo sus mejores vibras a su bebé. “La mamá le transmite todo a su bebito en la panza, todo, entonces es muy importante ser positivas, transmitirle mucho amor", explicó la protagonista de telenovelas como Amorcito Corazón. “Yo soy la encargada de darle amor y mucha paz, eso es lo que estoy tratando de hacer en este momento, que les recomiendo a todas las mamitas que lo hagan por sus bebitos, que le echen todas las ganas… sé que vamos a salir adelante y podemos salir de esto”, expresó.

La artista de 34 años dijo que aunque se encuentra a la mitad de su embarazo, se siente lista para recibir a su bebé, esperando que para entonces, la situación de emergencia ya haya pasado. “Es algo que pone muy nerviosa a cualquier mujer, pero espero estar lista cuando llegue el momento, todavía estoy a la mitad, espero y Dios quiera que esto esté más tranquilo cuando el momento llegue”, comentó.

En la misma charla, África Zavala reconoció el esfuerzo de León Peraza, quien no se ha despegado de ella ni un solo instante, procurando solo su bienestar y el de su bebé en camino. “Estoy feliz, estoy enamorada, muy consentida, es una belleza tener a una persona que te ama, que te cuida, y más en estos momentos que estamos pasando, que son muy duros. Agradecida con él por cuidarme tanto en estos momentos… estamos felices y muy ilusionados por nuestro bebé”, señaló.

