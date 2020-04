Pato Borghetti visiblemente emocionado al regresar al trabajo tras su recuperación

Luego de permanecer en aislamiento, alejado de su familia y bajo observación medica debido a su diagnostico por COVID-19, Pato Borghetti por fin regresó al foro de Venga la Alegría, programa para el cual trabaja, tras haber recibido el alta médica y confirmarse que ya no es portador del coronavirus. Emocionado por reencontrarse con sus compañeros, sano y salvo, el también cantante compartió con sus seguidores su felicidad por estar de vuelta en el ruedo.

A través de su perfil de Instagram, el actor compartió un video en el que se dejó ver con una gran sonrisa en el rostro y desde el foro que desde hace aproximadamente cuatro semanas no pisaba. “Estamos de regreso en Venga la Alegría después de un mes, muy emocionado de volver a trabajar, de haber salido adelante, después de un mes difícil”, dijo el guapo presentador

Pato también agradeció a todos aquellos que mostraron su preocupación por él y su familia, así como por los buenos deseos enviados durante sus días en aislamiento. “Este video es para agradecer a todos ustedes que estuvieron al pendiente, que me mandaron tantos mensajes de amor, positivos, de sanación, que me acompañaron en este camino, a todos y cada uno, a los amigos, a la familia y a los desconocidos que me mandaron buena vibra: ¡gracias, gracias de todo corazón! y vamos a salir de esto todos juntos”, finalizó.

Sin duda alguna, las últimas semanas no fueron fáciles para Pato y su esposa, la presentadora Odalys Ramírez, quien también fue diagnosticada con COVID-19. Y es que tras recibir la confirmación de su enfermedad, la pareja se puso en estricta cuarentena, teniendo que suspender el contacto físico con sus hijos, así como sus actividades profesionales. Por fortuna, la pareja fue dada de alta hace aproximadamente una semana, confirmando a través de la realización de tres pruebas, que el virus ya no estaba en sus cuerpos.

A través de un video, el conductor compartió su emoción por estar nuevamente reunido con su familia, ya no de forma virtual como lo venían haciendo durante su aislamiento, ahora todos juntos, sentados en una cama y felices por poder abrazarse nuevamente. “Bueno, familia, les queremos compartir que a partir de este día, Jueves Santo, estamos 100 por ciento libres de coronavirus, ya salieron los estudios, negativos otra vez. Así que como habíamos dicho y prometido, lo primero que íbamos a hacer cuando estuviéramos completamente libres de este coronavirus iba a ser abrazar a nuestros hijos, así que ¡ataque de amor!”, dijo el actor, quien sostenía una fotografía de su hijo Santino, a quien tuvo con Grettell Valdez y que también permaneció en asilamiento junto a sus hermanitos, Gia y Rocco -frutos de su actual relación-, antes de poder reunirse con su mamá.

