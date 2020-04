Odalys Ramírez tras haber sido dada de alta: 'El protocolo está siendo muy estricto'

Luego de que el pasado 19 de marzo Odalys Ramírez y Pato Borghetti dieran a conocer que habían sido diagnosticados con COVID-19, la pareja se sometió a un estricto aislamiento, teniendo que separarse de sus hijos e incluso entre ellos mismos, procurando ante todo el bienestar de sus pequeños. Afortunadamente, la pareja por fin ha superado su enfermedad y ha podido reunirse con sus hijos, retomando su rutina con mesura y siguiendo las indicaciones de sus médicos. Sobre esta complicada etapa en su vida familiar, la conductora del programa ¡Cuéntamelo Ya! se ha sincerado y ha contado con detalle cómo fue que vivieron estos angustiantes días.

En una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, Odalys habló sobre su estado de salud y el de su esposo, así como de las medidas de seguridad que han llevado a cabo, a pesar de haber recibido el alta. “Los protocolos están siendo muy estrictos. A partir de que sale el primer resultado negativo, la orden médica es esperar cinco días y volver a hacerse el examen, porque a veces puede dar un falso negativo, y gracias a Dios volvió́ a salir negativo”, explicó la también modelo, revelando que para poder determinar que el coronavirus ya no estaba en sus cuerpos fue necesario realizarse tres pruebas más, luego de ser diagnosticados y tras dos semanas de estricto aislamiento.

Luego de haber recibido el resultado de la segunda prueba que salió negativa para ambos, los médicos les permitieron reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, les pidieron prudencia hasta que descartaran por completo la presencia del virus. “Después de la segunda prueba negativa, la indicación médica fue que el contacto debía ser a consciencia: manos lavadas, desinfectarnos, no besarlos ni abrazarlos mucho, porque la idea era que las cargas virales, si es que ellos tenían o nosotros, no se cruzaran, pero después de la tercera prueba, ya los besamos y abrazamos sin restricción. Ya puedo hacer clases en línea con mi hija, tareas, bañar a mi bebé y darle de comer; todo regresa a la normalidad”, contó Odalys.

La colaboradora del noticiario matutino de Paola Rojas, al que por cierto ya regresó Odalys luego de sus días en aislamiento y de trabajar desde casa, habló de lo duro que fue estar lejos de sus hijos, a pesar de que se encontraban en la misma casa. “Había momentos duros, como escuchar a mi bebé llorar y no poder cargarlo y abrazarlo, pero sabía que todo era temporal y pasaría. Esto abre áreas de oportunidad que en otra situación a lo mejor no exploraría: creatividad sin tocarlos, amarlos a distancia, y eso se les graba para toda la vida”, contó conmovida.

Definitivamente, la situación que se vive alrededor del mundo debido al coronavirus, nos ha dejado lecciones muy importantes a gran parte de la población, pues el encierro casi obligatorio, nos ha llevado a explorar nuevas formas de comunicación y de hacer las cosas, así como a valorar lo que antes pensábamos cotidiano y que hoy, por las restricciones sanitarias, nos es imposible llevar a cabo. En ese sentido, Odalys habló de las cosas positivas que le ha dejado esta situación. “Me deja el abrazar y valorar las cosas cotidianas que dábamos por sentado. No les dábamos el valor que tenían a momentos, como sentarse a comer en familia, abrazar a nuestros hijos, salir juntos y hacer un picnic, ver en el mismo cuarto una película. Si te pones a pensar, son cosas sencillas y que no tienen precio, eso les da un mayor valor”, finalizó.

