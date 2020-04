Ingrid Coronado sobre sus días en cuarentena: 'Me estacioné en la depresión'

Sin duda alguna, el confinamiento al que se ha sometido gran parte de la población mundial, debido a la pandemia por el coronavirus, ha comenzado a causar estragos en algunas personas a quienes el encierro les ha generado un sinfín de emociones que en ocasiones son difíciles de procesar. Tal es el caso de Ingrid Coronado, quien a través de sus redes sociales suele abrirse de capa con sus seguidores y compartir algunos aspectos de su vida personal, y recientemente ha confesado que durante sus días en cuarentena a lidiado con la depresión.

A través de un extenso mensaje que compartió en su perfil de Instagram, la presentadora habló sobre su estado de ánimo durante estas semanas que ha permanecido confinada en casa, obedeciendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país. “Hey, ¿cómo van? Puff, yo les confieso que he pasado por todas las emociones. Esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en la depresión”, confesó Ingrid al compartir una fotografía en la que aparece muy sonriente y guapísima como siempre.

La también escritora se dijo preocupada por la situación de crisis que enfrenta el mundo y específicamente México, por lo que la incertidumbre también la tiene en estado de ansiedad. Sin embargo, también reconoció que ha encontrado la forma de mantenerse positiva ante el complicado panorama. “Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes más! Así que me mentalizo todo el tiempo para no perder la actitud. Intento pensar siempre en lo bueno, para que lo malo no me arrastre", reveló.

Sin embargo, Ingrid confesó que aunque tiene días buenos, en ocasiones la depresión regresa. Afortunadamente, ha encontrado la fuerza para no dejarse caer en sus hijos, por lo que poco a poco ha ido superándola. “A veces siento como una fuerza que me jala hacia abajo y me gustaría encerrarme a llorar todo el día, pero no puedo porque tengo a tres niños hambrientos en casa, sedientos de juegos y atención de mamá y ¡muchísimo quehacer doméstico”, dijo antes de despedirse de sus fans y de pedir algunos consejos para realizar las labores del hogar sin sentir tanto cansancio. “Los quiero montones, y ánimo, lo vamos a lograr, ya verán”, expresó de forma optimista.

Ingrid Coronado lleva un par de años alejada de la televisión, decisión que tomó pensando en dedicarse más tiempo en ella y en su familia. Y aunque admite que se encuentra muy contenta con el cambió, extraña mucho su trabajo. “Ahí (tras reunciar a Venga la Alegría) es donde empezó la historia más maravillosa de mi vida, pero también una de las más duras porque fue el tomar la decisión. Esa parte ha sido súper complicada, después de dedicarme 25 años al entretenimiento, las ofertas que empecé a recibir tenían que ver con ese mundo", confesó.

