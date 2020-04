¡De impacto! Galilea Montijo presume su atlética figura

En medio de su cuarentena, Galilea Montijo ha aprovechado estos días para disfrutar a su familia al máximo y de su hogar. De hecho, la presentadora se ha mantenido alejada de las redes sociales y desde hace unas semanas su actividad en ellas ha disminuido. Sin embargo, recientemente hizo una publicación para compartir con sus seguidores un mensaje de aliento y de paso presumir su atlética figura luego de hacer ejercicio, otras de las actividades en las que la guapa tapatía ha dedicado parte de sus días de confinamiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Galilea compartió una fotografía en la que se puede observar a la conductora del programa Hoy de espaldas, terminando de hacer su rutina y presumiendo los resultados conseguidos tras ejercitarse. “Cómo ayuda el ejercicio, la familia y los amigos a la distancia con risas en estos días tan difíciles, pero sin perder la fe y esperanza de que unidos y cuidándonos pronto pasará”, escribió la también actriz junto a su imagen.

Como era de esperarse, los seguidores de Galilea reaccionaron sorprendidos ante su fotografía, llenándola de halagos y felicitaciones por mantenerse en forma y saludable. Hasta el momento, la publicación de la conductora ha conseguido más de 90 mil likes, entre los que destacan los de Tania Ruiz, Natalia Tellez, Paulina Rubio y Ana Brenda Contreras, animándola a seguir adelante.

VER GALERÍA

Hace unos meses, Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al dejarse ver en un diminuto bikini, presumiendo su abdomen plano y luciendo de lo más sexy. Ante la fotografía, los fans de la presentadora se deshicieron en halagos, pues el resultado de sus extenuantes horas en el gimnasio quedaron en evidencia en esa postal.

No es un secreto que Galilea Montijo es poseedora de una figura envidiable, y aunque son pocas las veces en las que presume su atlética figura, no podemos negar que la presentadora siempre luce guapísima en los looks que suele presumir todos los días, cuando está en el trabajo.

VER GALERÍA