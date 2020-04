Las hermanas Kardashian dejan atrás la polémica y se unen para celebrar el cumpleaños de Kourtney

A pesar de que en semanas pasadas las hermanas Kardashian se vieron envueltas en la polémica, debido a que en un capítulo de su reality Keeping Up With the Kardashians saliera a la luz la fuerte discusión que tuvieron Kim y Kourtney, la que incluso terminó en golpes, parece ser que las cosas entre ellas han quedado en buenos términos. Y es que la familia entera se ha unido para enviar sus mejores deseos a Kourtney, quien este sábado 18 de abril cumple 41 años. A través de sus redes sociales, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, así como la matriarca del famoso clan, Kris Jenner, han compartido sus mejores deseos para Kourtney, en donde han expresado su cariño por la socialité.

Sin duda alguna, el mensaje más esperado era el de Kim Kardashian, luego de la controversia generada tras la transmisión del comentado capítulo en el que se dio su violenta discusión. Junto a una serie de fotografías en las que aparecen ambas hermanas de lo más cariñosas, en distintas etapas de su vida, Kim escribió: “Feliz cumpleaños @kourtneykardash ¡Tuve que encontrar algunas buenas memorias para celebrarlo hoy! Recuerdo estos momentos tan vívidamente. Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea que haga feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecida por nuestros recuerdos juntas…. Te quiero mucho y no puedo esperar hasta que todo termine para que podamos celebrar juntas”, escribió, dejando en claro que las cosas entre ellas están muy bien.

Por su lado, Khloé compartió un emotivo mensaje en el que expresó su gran cariño por la mayor de sus hermanas, destacando la hermosa conexión que tienen. “¡Feliz cumpleaños mi hermosa @kourtneykardash! ¡En cualquier vida hubiera encontrado una manera de tenerte en mi vida para siempre! No puedo imaginar mi vida sin ti, ni quisiera puedo imaginarlo”, compartió. “Tenemos un vínculo increíblemente extraño que, pase lo que pase, nunca se puede romper. (¡Sí! ¡Estás atrapada conmigo!) Eres mi mejor amiga, una de los pocos con los que más puedo contar en la vida… Gracias a Dios fui bendecido con los hermanos más increíbles con los que podía soñar... Hoy y todos los días rezo para que tu alma esté cubierta de amor y desde tu núcleo, rezo para que seas feliz. ¡Te mereces solo cosas mágicas! ¡En todas las vidas anteriores y en todas las vidas posteriores, te amaré! ¡Te amo!”, compartió la menor de las Kardashian.

Por su parte, Kendall Jenner le dedicó una serie de stories en Instagram, en donde compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a su hermana mayor y en las que escribió algunos divertidos y cariñosos mensajes: “Feliz cumpleaños a mi compañera de aventuras”, se puede leer en una de las postales. “Mi pequeña hermana mayor”, se puede leer en otra, haciendo referencia a la estatura de Kourtney, quien es la más pequeña de las cinco hermanas. Po otro lado, Kylie compartió en Instagram Stories algunas fotos de la cumpleañera. Kris no se quedó atrás y también expresó su amor por su hija. “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa hija Kourtney! Me encanta tu increíble entusiasmo por la vida y la forma en que amas a tus hijos y a todos nosotros a tu alrededor... Eres una hija, hermana, amiga y mamá increíble, y estoy tan bendecida y agradecida que Dios me eligió para ser tu mamá. Te amo mucho mi hermosa niña”, compartió.

A pesar de que toda la familia se ha puesto en cuarentena, debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, las hermanas encontraron la forma perfecta para celebrar por todo lo alto -como ellas acostumbran-, el cumpleaños de Kourtney. Así fue que el clan se las ingenió para salir en sus camionetas con carteles, altavoces y globos, para sorprender a la festejada hasta la puerta de su casa, y entregarle algunos regalos, manteniendo su distancia y sin saltarse las recomendaciones para prevenir cualquier contagio.

