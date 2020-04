'¡Ya no aguanto a mi mamá!', los simpáticos videos de Galilea y su hijo Mateo

Muchos famosos han caído rendidos ante Tik Tok, y Galilea Montijo sin duda es una de ellos. La conductora de Hoy ha arrasado en esta plataforma de moda con su simpatía y buen humor, prueba de ello son los videos que hizo hace tiempo junto a su inseparable amiga Inés Gómez Mont, con lo que hizo reír a todos sus seguidores. Pero la ojiazul no es la única persona con la que Gali ha compartido créditos en su divertidos clip, pues incluso su esposo Fernando Reina ha accedido a participar en algunas sesiones de preguntas y respuestas junto a ella. Y quien definitivamente no podía faltar en el repertorio de contenidos de la guapa presentadora en Tik Tok es su hijo Mateo. El pequeño, que el pasado 23 de marzo celebró su octavo cumpleaños, es el mejor cómplice de su mamá, sobre todo cuando se trata de hacer videos divertidos. Madre e hijo han protagonizado graciosos y creativos clips, dejando ver que ambos comparten el carisma y encanto naturales. "Sáquenme de aquí, no aguanto a mi mamá", se escucha en una de las publicaciones mientras el niño se aferra a loa barrotes de la ventana, como si fuera él quien pide ayuda para escapar. La cómica grabación enseguida acumuló miles de vistas, pues los fans de Galilea siempre han elogiado el talento de Mateo ante las cámaras. De hecho, hace poco más de un mes, la conductora reveló en Hoy que fue idea de su hijo que abriera su cuenta en Tik Tok. “Es que los niños nos meten, ya a las adolescentes les damos pena", comentó Galilea en tono de broma luego de que su compañera Andrea Legarreta confesara que sus hijas le había prohibido abrir una cuenta. "Diles que no se avergüencen de su tía 'La Gali', cualquier cosa uno la hace por los hijos", comentó con su característico sentido del humor. Haz click en el video para ver a Gali y a su hijo Mateo como la mejor mancuerna en Tik Tok

