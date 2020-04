Érika Zaba recuerda con nostalgia a sus padres: ‘No tiene nada de malo llorar porque extrañas a alguien’

En esta cuarentena Érika Zaba está aprovechando los días para disfrutar a su pequeño Emiliano, quien nació hace poco más de cinco meses. A su vez, la cantante ha querido matar el tiempo reordenando algunas cosas en su hogar, y fue así que se topó con algunos álbumes de viejas fotografías que le hicieron revivir algunos bellos momentos que vivió con sus padres, quienes fallecieron en un accidente cuando ella tenía apenas 16 años. La integrante de OV7, que ya ha revelado lo mucho que echa de menos a sus papás, no pudo evitar romper en llanto al ver las nostálgicas postales, explicando además que estos momentos de aislamiento han aflorado su sensibilidad.

A través de sus Instagram Stories, Érika compartió con sus seguidores algunos recuerdos de sus papás. “Mi papi… Mi mami… Los extraño mucho”, escribió. Minutos después publicó una serie de videos en los que se dejó ver muy conmovida, tanto que sus ojos se llenaron de lágrimas. “Esta cuarentena ustedes saben que le he dedicado mucho tiempo a las fotos y ahorita quería encontrar unas de mis papás y me puse a buscar en las que tengo de los álbumes impresos, que son todos estos… Es una joya tener esto. Gracias papis por tener todos estos recuerdos bellísimos”, comentó sincera.

“Uno se vuelve muy sensible en estos momentos… Bueno, no tiene nada de malo llorar porque extrañas a alguien”, aseguró en otra de sus historias mientras hojeaba el álbum de la boda de sus papás. “Yo usé ese vestido en mi boda. Usé varios vestidos y ese me lo puse al final”, recordó la intérprete, quien por momento se dejó ver cargando a su hijo. Tras un largo rato de rememorar bellos momentos, Érika compartió una reflexión con sus seguidores: “Yo creo que a todos nos ha pasado sentirnos tan vulnerables, como que estamos demasiado alejados de la gente que queremos, pero pues bueno, ojalá que nos sirva todo este tiempo de encierro para valorar todo lo que queremos”, continuó, antes de hacer una petición a todos aquellos que tienen consigo a sus papás: “Suena muy trillado, pero a todos los que tienen a sus papás, a sus abuelitos, cuídenlos mucho, ténganles paciencia y dénles mucho amor, que el tiempo no regresa, y es lo que te queda siempre”, aseguró, admitiendo que incluso le dolía la cabeza de tanto llorar.

Tras sus emotivas publicaciones en Instagram, Érika decidió hacer un video para su canal de YouTube, dedicando el espacio completamente al tema de sus papás. “Ayer pasé como por una crisis sentimental que me nació compartirla… Yo sé que ustedes ven mis videoblogs para divertirse, entretenerse, para desestresarse un poco, pero esta vez va a ser distinto”, explicó la cantante al inicio del clip, en el que anticipó compartiría algunas reflexiones que hizo tras haber reavivado los recuerdos de sus padres.

“Llorar no te debilita… No dejas de ser esa persona y esa mujer fuerte, simplemente te vuelves más humana, más sensible, más vulnerable”, aseguró la cantante. Y si bien está consciente de que sus padres partieron hace muchos años, eso no quita que los siga echando de menos. “Precisamente por eso, porque yo creo que me quedaron muchos pendientes con ellos. Ahora que tengo a Emiliano veo las fotos que tengo con mis abuelitos y digo: ‘Emiliano no va a estar con sus abuelitos’. No tiene la fortuna de tener ni abuelitos paternos ni maternos”, dijo al revelar que los padres de su esposo Francisco Oliveros también fallecieron . Sin embargo, Érika se aferra a los recuerdos, así como a la idea de que de alguna manera y desde otro lugar sus padres conocieron a su nieto: “Ellos están en otro lado y lo cuidan desde otro lado”, dijo esbozando una sonrisa.

